मलाणा से लौटते समय रास्ता भटके नोएडा के ट्रैकर, पुलिस ने किए रैस्क्यू

Edited By Kuldeep, Updated: 05 Aug, 2024 04:59 PM

पुलिस ने मलाणा से लौटते समय रास्ता भटके दो ट्रैकरों को रैस्क्यू किया है। इन्हें पुलिस की टीम जरी लेकर आई।

कुल्लू (ब्यूरो): पुलिस ने मलाणा से लौटते समय रास्ता भटके दो ट्रैकरों को रैस्क्यू किया है। इन्हें पुलिस की टीम जरी लेकर आई। रास्ता भटकने के बाद इन ट्रैकरों ने पुलिस विभाग से 112 नंबर पर संपर्क साधकर सहायता मांगी। इस पर जरी पुलिस चौकी से पुलिस की टीम को इलाके में रवाना किया गया। इस क्षेत्र में कुछ दिन पहले बाढ़ भी आई है और जन जीवन अस्त-व्यस्त है। ऐसे में यह दोनों ट्रैकर मलाणा से जरी के लिए निकले रास्ता भटक गए।

पुलिस की टीम ने इन्हें रैस्क्यू किया। इनमें एक युवक व एक युवती शामिल है। युवती चल नहीं पा रही थी। पुलिस जवानों ने युवती को पीठ में उठाकर लाया और जरी अस्पताल में इनका उपचार कराया गया। एसपी डाॅ. कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने कहा कि अब दोनों ट्रैकर स्वस्थ हैं। एसपी ने कहा कि जिन ट्रैकरों को रैस्क्यू किया गया है उनके नाम अलैक्स और पलक हैं। ये दोनों नोएडा के रहने वाले हैं।

