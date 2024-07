मंडी को पर्यटन के मानचित्र पर उभारेंगे इन 3 राज्यों के ट्रैवल एजैंट्स, पंडोह में हुई मीटिंग

Edited By Vijay, Updated: 08 Jul, 2024 12:55 PM

कीरतपुर-मनाली फोरलेन से हिमाचल आने वाला पर्यटक ज्यादातर कुल्लू, मनाली या फिर लाहौल-स्पीति और लेह जाने के लिए ही आता है। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध मंडी से गुजरते हुए पर्यटकों को एहसास ही नहीं होता कि...

पंडोह (विशाल): कीरतपुर-मनाली फोरलेन से हिमाचल आने वाला पर्यटक ज्यादातर कुल्लू, मनाली या फिर लाहौल-स्पीति और लेह जाने के लिए ही आता है। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध मंडी से गुजरते हुए पर्यटकों को एहसास ही नहीं होता कि मंडी में भी बहुत से प्राकृतिक सौंदर्य से भरे रमणीय स्थान हैं और साथ ही हमारी आस्था से जुड़े अनेकों मंदिर हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और मंडी को पर्यटन के मानचित्र पर एक अलग पहचान देने के लिए पंडोह स्थित एसपीटी क्लार्क्स इन सुइट्स ने एक बेहतरीन पहल की है। एसपीटी क्लार्क्स इन सुइट्स ने पंजाब, हरियाणा व दिल्ली के बड़े ट्रैवल एजैंट्स की एक कॉन्फ्रैंस का आयोजन किया, जिसमें उन्हें मंडी के पर्यटन महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इन ट्रैवल एजैंट्स और ट्रैवल कम्पनियों को मंडी की संस्कृति से रू-ब-रू करवाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया था। एसपीटी क्लार्क्स इन सुइट्स पंडोह के चेयरमैन व एमडी सतपाल ठाकुर ने बताया की ज्यादातर पर्यटक मंडी क्रॉस करते हुए कुल्लू, मनाली और लाहौल-स्पीति जाते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम की यहां भी बहुत से सुंदर पर्यटन स्थल हैं।

एसपीटी क्लार्क्स इन सुइट्स के जीएम दीपक ठाकुर ने बताया कि मंडी को प्रोमोट करना उनका पहला उद्देश्य था। इसके साथ ही उन्होंने होटल द्वारा पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं का जिक्र भी किया। गुरुग्राम से क्लार्क्स इन सुइट्स के सीनियर जनरल मैनेजर ऑप्रेशन दीपांकर बासु ने कहा कि हिमाचल आने वाले ज्यादातर पर्यटकों ने मंडी को एक्स्प्लोर नहीं किया है, मंडी में भी बहुत सी खूबसूरत लोकेशन्स हैं, इन्हें अगर प्रोमोट किया जाता है तो कुल्लू-मनाली की भीड़ से दूर पर्यटकों को भी एक बेहतरीन विकल्प मिलेगा और साथ ही स्थानीय लोगों को भी पैसा कमाने का अवसर मिलेगा। वहीं दूसरे राज्य से आए ट्रैवल एजैंट्स इस कार्यक्रम में मंडी की सांस्कृतिक झलक देख के काफी खुश नजर आए। उन्होंने यह भी बताया कि वे पर्यटकों को मंडी के पर्यटन महत्व के बारे में जागरूक कर यहां ज्यादा से ज्यादा पर्यटक लाने की कोशिश करेंगे।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here