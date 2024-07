रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर, पठानकोट-जोगिंद्रनगर ट्रैक पर थमी कांगड़ा टॉय ट्रेन की रफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 06 Jul, 2024 01:40 PM

राज्य में हर बार बरसात का मौसम रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर लाता है। इस बार भी मौसम के लगातार खराब होने के चलते रेलवे विभाग द्वारा पठानकोट-जोगिंद्रनगर रेलमार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ियों को बंद कर दिया गया है।

पपरोला: राज्य में हर बार बरसात का मौसम रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर लाता है। इस बार भी मौसम के लगातार खराब होने के चलते रेलवे विभाग द्वारा पठानकोट-जोगिंद्रनगर रेलमार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ियों को बंद कर दिया गया है। बताया गया है कि रेल में सफर करने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पडे़, इसके मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से रेलगाड़ियों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है, लेकिन कब ये रेलमार्ग बहाल होगा, इस बाबत कोई जानकारी नहीं है।

पहले रेलवे विभाग रेलगाड़ियों को 2 रूटों में विभाजित कर देता था, लेकिन इस बार रेलवे ने रेलगाड़ियों को ही बंद कर दिया है। रेलवे विभाग कांगड़ा घाटी के एक अधिकारी ने बताया कि लगातार हो रही बारिश व कोपरलाहड़ से नूरपुर रोड तक ट्रैक पर गिर रहे ल्हासों के चलते रेलगाड़ियों को बंद करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि रेलगाड़ी में सफर करना आरामदायक तो है ही, साथ में किराए में भी भारी छूट होने के कारण अक्सर लोग रेल में सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अब रेलगाड़ियों के बंद होने के चलते लोगों को बसों व अन्य वाहनों में भारी-भरकम किराया देकर कर सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

