  • ऊना में दर्दनाक हादसा: करंट लगने से मजदूर की मौत, जांच में जुटी पुलिस

Edited By Jyoti M, Updated: 20 Aug, 2025 04:06 PM

tragic accident in una laborer dies due to electric shock

हरोली उपमंडल के लोअर बढेड़ा गांव में एक दुखद घटना में 40 वर्षीय नेपाली प्रवासी मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान नेपाल के अस्त कुमार के रूप में हुई है, जो पिछले कई सालों से स्थानीय किसान अजय कुमार के खेतों में काम कर रहे थे। पुलिस ने शव...

हिमाचल डेस्क। हरोली उपमंडल के लोअर बढेड़ा गांव में एक दुखद घटना में 40 वर्षीय नेपाली प्रवासी मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान नेपाल के अस्त कुमार के रूप में हुई है, जो पिछले कई सालों से स्थानीय किसान अजय कुमार के खेतों में काम कर रहे थे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

यह हादसा बुधवार सुबह हुआ जब अस्त कुमार खेतों से घास काटकर लाए थे और उसे काटने वाली मशीन से काम कर रहे थे। अचानक मशीन में करंट आ गया और वह उसकी चपेट में आ गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत अस्त कुमार को बचाने की कोशिश की और उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्त कुमार की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही हरोली पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। एएसपी ऊना संजीव भाटिया ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल भेजा है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है कि यह हादसा कैसे हुआ और इसमें किसकी लापरवाही थी। इस दुखद घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

