​​​​​​​सोलन में 18 सितंबर को बिजली रहेगी गुल, इन इलाकों में प्रभावित होगी सप्लाई

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवश्यक रखरखाव के दृष्टिगत 18 सितम्बर, 2025 को सोलन के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता सोलन राहुल वर्मा ने दी।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवश्यक रखरखाव के दृष्टिगत 18 सितम्बर, 2025 को सोलन के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता सोलन राहुल वर्मा ने दी। राहुल वर्मा ने कहा कि 18 सितम्बर, 2025 को प्रातः 09.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक कण्डाघाट, दोलग, परोंथा, ढेढ घराट, सन्हेच, टिक्कर, माही, सिरीनगर, हाथों, पलेच, शलुमणा, हिमुडा, वाकनाघाट, छावशा, डुमैहर, कोट, क्वारग, कोठी, भारा, आंजी ब्रह्ममणा, सैंज, गोग, कैथलीघाट, शालाघाट, क्यारी बंगला, बीशा, बाशा, सुरू, जे.पी. विश्वविद्यालय, चायल, दोची, मिलिटीª स्कूल, जीतनगर, आलमपुर, भलावग, हिन्नर, कुरगल, मिहानी, बिनू, डुबलू, नगाली एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

उन्होंने कहा कि इसी दिन प्रातः 09.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक ओच्छघाट, नंदल, गवाहिली, दलौंजी, कालाघाट, टटूल, शूलिनी विश्वविद्यालय, मंझोली, शमरोड़, धारों की धार, कोईघाट, बदलेच, जटोली, कोठों, मझगांव, पंडाह, नौणी विश्वविद्यालय एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। राहुल वर्मा ने कहा कि 18 सितम्बर, 2025 को प्रातः 09.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक मॉल रोड़ अप्पर बाज़ार, पुराना उपायुक्त कार्यालय, आनन्द कॉपलेक्स, न्यायालय परिसर, लोक निर्माण विभाग कालोनी, क्लीन, सेर क्लीन, सन्नी साईड, विवांता मॉल, चिल्ड्रन पार्क, पुस्तकालय, क्षेत्रीय अस्पताल, अस्पताल मार्ग, फोरेस्ट मार्ग, जौणाजी, शिल्ली, अश्वनी खड्ड, दामकड़ी, फशकना, फ्लाई, मेला मैदान, हरट, बेल, नेरी, गण की सेर, जबलाटी, मनसार, झोखड़ी एवं आस-पास के क्षेत्र, हाट मिक्स, ग्राणी, सलोगड़ा के कुछ क्षेत्र, सेलवा, बरड बस्ती, ब्रुरी, तरन तारन, पडग, विनसम होटल, दाउंसी, ग्लोथ, कोडहरी, कोठी, कथलेग, बजरोल, नडोह, शामती, डमरोग, ऑफिसर कालोनी, कोटलानाला, कथेड़, मिनी सचिवालय, लक्कड़ बाज़ार, गंज बाज़ार, शिल्ली मार्ग, उपायुक्त निवास क्षेत्र, मोहन कालोनी, मधुबन कालोनी, हरि मंदिर क्षेत्र, राजगढ़ मार्ग, नगर निगम क्षेत्र, रेनॉल्ट शोरूम एवं आस-पास के क्षेत्र, चौक बाज़ार, सर्कुलर मार्ग, धोबीघाट, आई.टी.आई., पुराना बस अड्डा, सेंट ल्यूक्स, अम्बुशा होटल, चेस्टर हिल्स, अमित अपार्टमेंट, सुंदर सिनेमा, राजकीय महाविद्यालय, ठोडो मैदान क्षेत्र, चिल्ला, बग्गड, शियोथल, क्वागडी, मेरीडियन, सेरी, बलाणा खनोग, मतियूल, खलीफा लॉज, जेबीटी मार्ग, सूर्य विहार, तहसील, टैंक रोड, खुंडीधार, साईंटिस्ट कालोनी, नया बस अड्डा, पुलिस लाइन, सब्जी मण्डी, सेरी, चम्बाघाट चौक, बसाल मार्ग, कथेड़, बसाल, गुगाघाट, हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र बसाल, घडियाल, डांगरी, शिरी, धाला, पट्टी, दयोली की सेर, गारा, पोकन, बारन, धरोट, ब्लेसिंग हेल्थ केयर, सूर्य किरण बावरा, गरीब बस्ती, फोरेस्ट कालोनी, एन.आर.सी.एम., करोल विहार, डीआईसी कालोनी, मेहर सिंह कालोनी, बेर की सेर, जराश, बेर पानी, बेर गांव, बेर खास, कोणार्क होटल एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

उन्होंने कहा कि इसी दिन प्रातः 09.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक आंजी, शमलेच, शराणू, नगाली, शुमती, चेवा, बडोग, बारा, कलोल, कोरों कैथड़ी, लघेचघाट, पॉवर हाउस मार्ग, पोस्ट ऑफिस सपरुन, आयुर्वेदिक अस्पताल, हाउसिंग बोर्ड कालोनी फेज-1 व 2, रबोन, एस.सी.ई.आर.टी. निगम विहार, दिहूंघाट, पडगल, कायलर, दयोंठी, तार फेक्टरी, घट्टी, लवीघाट, डोमिनॉज, गुरूद्वारा, ज़िला लोक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने कहा कि किन्ही अपरिहार्य कारणों तथा खराब मौसम के कारण उपरोक्त तिथि तथा समय में परिवर्तन किया जा सकता है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।