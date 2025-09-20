Main Menu

कल हमीरपुर में लगेगा Power cut, इन क्षेत्रों में बंद रहेगी बिजली

20 Sep, 2025

विद्युत उपमंडल-2 हमीरपुर में 21 सितंबर को लाइनों एवं उपकरणों की आवश्यक मरम्मत, खंभों को बदलने और पेड़ों की काट-छांट के कार्य के चलते अणु कलां, पूल्ड कॉलोनी, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, उपायुक्त कार्यालय, गांधी चौक, अप्पर बाजार, लोअर बाजार, नादौन चौक, वार्ड...

हमीरपुर। विद्युत उपमंडल-2 हमीरपुर में 21 सितंबर को लाइनों एवं उपकरणों की आवश्यक मरम्मत, खंभों को बदलने और पेड़ों की काट-छांट के कार्य के चलते अणु कलां, पूल्ड कॉलोनी, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, उपायुक्त कार्यालय, गांधी चौक, अप्पर बाजार, लोअर बाजार, नादौन चौक, वार्ड नंबर-5,6,7,8,9 और 10, फॉरेस्ट कॉलोनी, ठाकुर नर्सिंग होम, बस स्टैंड, हमीर होटल, एचआरटीसी वर्कशॉप, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नाल्टी चौक, एम पब्लिक स्कूल, बाईपास, हमीरपुर पब्लिक स्कूल, मोरिंगा मॉल, लोअर, मिडल और अप्पर गौड़ा, सीवरेज प्लांट, उसयाना, लोहारडा, भोटा चौक, न्यू रोड, आयुर्वेदिक अस्पताल, मेडिकल कालेज अस्पताल, हथली खड्ड, घनाल खुर्द, फायर स्टेशन सीएमओ आफिस, पुलिस लाइन, प्रतापनगर, बराड़ बल्ह, प्रताप गली, गांधी गेट, पुलिस स्टेशन, अणु पंचायत घर, घनाल और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 9 से सायं 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

सहायक अभियंता सौरभ राय ने बताया कि अगर 21 सितंबर को मौसम खराब रहा तो यह कार्य 28 सितंबर को किया जाएगा।  

