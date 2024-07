घुमारवीं में एफडीआर तकनीक से बनेगी प्रदेश की पहली सड़क : राजेश धर्माणी

Edited By Vijay, Updated: 18 Jul, 2024 06:00 PM

बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल के अंतर्गत गाहर से केट नसवाल सड़क एफडीआर तकनीक से बनाई जाएगी। एफडीआई तकनीक से बनाई जाने वाली यह सड़क प्रदेश की पहली सड़क होगी।

भराड़ी (राकेश): बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल के अंतर्गत गाहर से केट नसवाल सड़क एफडीआर तकनीक से बनाई जाएगी। एफडीआई तकनीक से बनाई जाने वाली यह सड़क प्रदेश की पहली सड़क होगी। यह जानकारी तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने वीरवार को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ गाहर से केट नसवाल सड़क के निरीक्षण के उपरांत दी। उन्होंने बताया कि एफडीआर तकनीक से पुरानी सड़क को उखाड़ कर बजरी व अन्य मैटीरियल को नए तौर पर तैयार किया जाता है, जिससे नई सड़क तैयार होती है।

राजेश धर्माणी ने कहा कि एफडीआर तकनीक से पहली बार बनने जा रही करीब 7 किलोमीटर गाहर-केट सड़क पर लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे, जिससे इस क्षेत्र के लगभग 5000 लोग लाभांवित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक चरण में प्रदेश की विभिन्न 113 सड़कें एफडीआर तकनीक का इस्तेमाल करके बनाई जाएंगी।

राजेश धर्माणी ने बताया कि सरकार ने घुमारवीं उपमंडल के अंतर्गत डंगार से जाहू वाया लोहट, भराड़ी, बाड़ा दा घाट सड़क मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड योजना में चयनित किया है। इस योजना के अंतर्गत यह सड़क अब शहरों की तरह ही चौड़ी व सपाट बनेगी। उन्होंने बताया कि बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए इस सड़क काे ग्रामीण सड़क से मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए अपग्रेड किया गया है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here