Bilaspur: कंदरौर में 23 व 24 नवम्बर को होगी राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता

राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता इस बार बिलासपुर जिला के कंदरौर में 23 व 24 नवम्बर को स्वामी विवेकानंद मैमोरियल सीनियर सैकेंडरी स्कूल कंदरौर में होगी।

बिलासपुर (विशाल): राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता इस बार बिलासपुर जिला के कंदरौर में 23 व 24 नवम्बर को स्वामी विवेकानंद मैमोरियल सीनियर सैकेंडरी स्कूल कंदरौर में होगी। हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव कृष्ण लाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन ने सभी जिला एसोसिएशनों के प्रधान एवं सचिवों को अपने-अपने जिलों की वरिष्ठ महिला खिलाडिय़ों की टीमों का चयन करने के लिए ट्रायल शीघ्र करवा लेने के लिए कहा गया है ताकि समय पर हर जिला उनके लिए कोचिंग कैंप भी आयोजित कर सके।

एसोसिएशन के प्रदेश मीडिया प्रभारी बीएल धर्माणी ने बताया कि सीनियर महिला कबड्डी टीमों के चयन के लिए खिलाड़ी की अधिकतर भार सीमा 75 किलोग्राम तय की गई है जबकि आयु की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी टीमों का रिपोर्टिंग टाइम 22 नवम्बर शाम तक होगा तथा उसी शाम को वजन मापन का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। मुकाबले 23 व 24 नवम्बर को आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों को अपनी सूचना 19 नवम्बर तक आयोजकों को देनी होगी ताकि वे उसके अनुसार व्यवस्थाएं कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतियोगिता में भाग न लेने वाले जिला को इसका कारण भी स्पष्ट करना होगा।

