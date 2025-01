Kullu: भुंतर पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, बजौरा फोरलेन पुल के नीचे चिट्टे के साथ नशा तस्कर काबू

कुल्लू जिला में नशे के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। इस कड़ी में भुन्तर पुलिस ने गश्त के दौरान बजौरा फोरलेन पुल के नीचे एक व्यक्ति को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है।

कुल्लू (संजीव जैन): कुल्लू जिला में नशे के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। इस कड़ी में भुन्तर पुलिस ने गश्त के दौरान बजौरा फोरलेन पुल के नीचे एक व्यक्ति को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुदर्शन (37) पुत्र रूम सिंह निवासी गांव जरड़, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू के रूप में की गई है। आरोपी के कब्जे से 13 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है।

जानकारी के अनुसार भुन्तर पुलिस की टीम नियमित गश्त पर थी। इस दौरान टीम ने बजौरा फोरलेन पुल के नीचे उक्त व्यक्ति संदिग्ध हालत में खड़ा देखा। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो वह कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। इस पर पुलिस को उस पर संदेह हुआ। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से चिट्टा बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना भुन्तर में मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिसा आरोपी से पूछताछ के दौरान यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह नशे की खेप कहां से लाया था और इसे कहां पहुंचाने की योजना बना रहा था।

