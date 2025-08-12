Sirmaur: चरस की खेप के साथ नशे का सौदागर गिरफ्तार, जानें कैसे पकड़ में आया आराेपी

Edited By Vijay, Updated: 12 Aug, 2025 05:47 PM
पुलिस थाना शिलाई के तहत पुलिस की एक टीम ने 955 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर अमल में लाई है।
नाहन (आशु): पुलिस थाना शिलाई के तहत पुलिस की एक टीम ने 955 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर अमल में लाई है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम जब रोहनाट से वापिस शिलाई की तरफ आ रही थी तो सूचना मिली कि जातिराम नाम का एक व्यक्ति चरस बेचने का धंधा करता है और इस समय वह चरस की खेप के साथ मीनस बाजार में खोखा/ढाबा के पास माैजूद है।
सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर दबिश देकर उक्त व्यक्ति को काबू किया। तलाशी लेने पर उसके पास मौजूद पिठ्ठू बैग से कुल 955 ग्राम चरस बरामद हुई। आराेपी की पहचान जातिराम उर्फ जोतिया निवासी गांव जास्वी, डाकघर कोटीबौंच व तहसील शिलाई के रूप में की गई है। पांवटा साहिब के डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ने पुष्टि करते हुए बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।