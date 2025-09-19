Shimla: बीएड की खाली सीटों को भरने के लिए अंतिम राऊंड की काऊंसलिंग 22 सितम्बर काे

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के सैंटर फॉर डिस्टैंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) के बी.एड. कोर्स की खाली सीटों को भरने के लिए अंतिम राऊंड की काऊंसलिंग 22 सितम्बर को होगी।

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के सैंटर फॉर डिस्टैंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) के बी.एड. कोर्स की खाली सीटों को भरने के लिए अंतिम राऊंड की काऊंसलिंग 22 सितम्बर को होगी। सूचना के अनुसार बीते 15 से 18 सितम्बर तक चली काऊंसलिंग प्रक्रिया के बाद करीब 100 सीटें खाली रह गई हैं, ऐसे में इन सीटों को भरने के लिए अब 22 सितम्बर को सुबह 10.30 बजे से विश्वविद्यालय का सीडीओई ऑफलाइन काऊंसलिंग आयोजित करेगा।

बीते दिनों पूर्व प्रतिकूल मौसम व मार्ग अवरुद्ध होने के कारण तथा अन्य कारणों से जो उम्मीदवार काऊंसलिंग में उपस्थित नहीं हो सके, उनके लिए यह काऊंसलिंग होगी। सीडीओई के निदेशक प्रो. प्रदीप कुमार ने कहा कि उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्रों सहित काऊंसलिंग के लिए सीडीओई भवन में उपस्थित हों।

एमए एजुकेशन में प्रवेश के लिए काऊंसलिंग 24 सितम्बर को

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सीडीओई में एमए एजुकेशन में प्रवेश के लिए काऊंसलिंग 24 व 25 सितम्बर को होगी। सीडीओई की ओर से विस्तृत शैड्यूल जारी कर दिया गया है। इससे संबंधित विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। काऊंसलिंग विश्वविद्यालय के सीडीओई भवन में होगी।