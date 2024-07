अगर शिकारी देवी या कामरूनाग जाने का बना रहे हैं प्लान तो आपके लिए जरूरी है ये खबर

Edited By Vijay, Updated: 18 Jul, 2024 04:34 PM

गोहर (ख्यालीराम): गत वर्ष बरसात के मौसम में आपदा के दौरान जानमाल और संपत्ति के रूप में हुए नुक्सान से सबक लेने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। प्रशासन ने मानसून के मौसम में भारी बारिश और उससे पनपने वाले खतरों को टालने पर काम करना शुरू कर दिया है। एसडीएम गोहर लक्ष्मण सिंह कनेट ने कहा कि बरसात के मौसम में भारी बारिश के दौरान होने वाली प्राकृतिक आपदा व मौसम विभाग द्वारा आगामी दो-तीन दिनों तक मंडी जिले के कई स्थानों पर वर्षा व तेज हवाएं चलने के यैलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने स्थानीय जनता और पर्यटकों से आग्रह किया है कि उपमंडल के उच्च स्थानों कमरुनाग व शिकारी देवी मंदिर की चोटियों की तरफ जाने वाले रास्तों में न जाएं।



बरसात के मौसम में वर्षा के कारण भूस्खलन, बिजली का गिरना व खड्डों, नालों में बाढ़ का खतरा रहता हैं। जिस कारण इन रास्तों में भारी फिसलन होने के कारण यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता हैं। इसके अतिरिक्त इस उपमण्डल में घूमने आ रहे यात्री भी मौसम की पूरी जानकारी व होटल आदि में रहने की व्यवस्था उपलब्ध होने पर ही यात्रा करना सुनिश्चित करें तथा किसी भी आपात स्थिति में दूरभाष नंबर 1077, 100, 112, 108, पुलिस थाना गोहर 01907-250228 तथा उपमंडल कार्यालय गोहर के कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 01907-250262 संपर्क कर सकते हैं।

