कांगड़ा: सावन माह में शक्तिपीठों के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, अब पुलिस करेगी ये काम

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के शक्तिपीठों में सावन मेलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं जिला पुलिस ने भी सावन मेलों के दौरान सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसके लिए संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

धर्मशाला (नृपजीत निप्पी): हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के शक्तिपीठों में सावन मेलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं जिला पुलिस ने भी सावन मेलों के दौरान सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसके लिए संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सावन मेलों के दौरान देवी दर्शनों को आने वाले श्रद्धालु यदि यातायात नियमों की अवहेलना करते हैं तो उन्हें जागरूक किया जाएगा, इसके बावजूद अवहेलना जारी रहती है तो मौके पर चालान काटकर जुर्माना वसूल किया जाएगा। गौरतलब है कि जिला के शक्तिपीठों श्रीज्वालामुखी मंदिर, श्रीबज्रेश्वरी मंदिर, श्रीचामुंडा नंदीकेश्वर धाम और ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में सावन माह में मेलों का आयोजन किया जाता है।

जिला के शक्तिपीठों में सावन माह के दौरान लगने वाले मेलों में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जिला पुलिस ने संबंधित क्षेत्रों के पुलिस थाना प्रभारियों को मंदिर प्रबंधन कमेटियों से बैठक करके फीडबैक लेने के निर्देश दिए हैं। मेलों में भीड़ अधिक रहती है तो उसे किस तरह मैनेज किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरह की परेशानी आती है तो इस बारे में उच्च अधिकारियों को सूचना देने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

एएसपी कांगड़ा बीर बहादुर का का कहना है कि सावन मेलों के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत है। बरसात के दौरान कई जगहों पर भूस्खलन होने का खतरा बना रहता है तथा पत्थर भी गिरते रहते हैं। चौपहिया वाहनों में क्षमता से अधिक श्रद्धालु सवार न हों तथा दोपहिया वाहन में हैल्मेट पहन कर राइडिंग करें। लोग ट्रैक्टर में भी फट्टे डालकर उनमें सवार होकर सावन मेलों में देवी दर्शनों को पहुंचते हैं जोकि खतरे से खाली नहीं है, सड़क खराब होने के चलते दुर्घटना का अंदेशा बढ़ जाता है। एएसपी ने बताया कि थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि इस तरह से वाहनों में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उन्हें जागरूक करें। यदि फिर भी श्रद्धालु नहीं मानते हैं तो मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत जुर्माने का भी प्रावधान है तथा मौके पर जुर्माना वसूल किया जाएगा।

