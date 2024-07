तिलक नायक को बैस्ट प्रैजीडैंट का अवार्ड, नीना शर्मा बनीं रोटरी क्लब ऑफ सुकेत की प्रधान

Edited By Vijay, Updated: 07 Jul, 2024 03:00 PM

रोटरी क्लब ऑफ सुकेत का अवार्ड एवं इंस्टॉलेशन समारोह सुंदरनगर के शीशमहल में आयोजित किया गया, जिसमें रोटरी के जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल व लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट गर्वनर रोहित ओबेराय बतौर मुख्यातिथि उपस्थित हुए।

सुंदरनगर (सोनी): रोटरी क्लब ऑफ सुकेत का अवार्ड एवं इंस्टॉलेशन समारोह सुंदरनगर के शीशमहल में आयोजित किया गया, जिसमें रोटरी के जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल व लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट गर्वनर रोहित ओबेराय बतौर मुख्यातिथि उपस्थित हुए। समारोह में मुख्यातिथि ने रोटरी क्लब ऑफ सुकेत के प्रधान रहे तिलक नायक को हिमाचल जोन से सत्र 2023-24 के लिए बैस्ट प्रैजीडैंट के सम्मान से नवाजा तथा उनके क्लब द्वारा किए जा रहे समाज कल्याण के सराहनीय कार्यों की सराहना की। इसी के साथ रोटेरियन राज कुमार, किशोरी लाल, विनय कुमार, खेम राज गुप्ता व धर्म सिंह ठाकुर को भी रोटरी क्लब कार्यक्रमों में बेहतर सहयोग के लिए प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इसी समारोह में वर्ष 2024-25 सत्र के लिए रोटरी क्लब ऑफ सुकेत की नई टीम चुनी गई, जिसमें नीना शर्मा को रोटरी क्लब ऑफ सुकेत की प्रधान तथा विनय कुमार नायक को सचिव चुना गया जबकि खेम राज गुप्ता को वित्त सचिव की जिमेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर रोटरी अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट सैक्रेटरी एचएस योगी, हमीरपुर के जोनल चेयर राजीव शर्मा, जिला चेयर प्रवीण अग्रवाल, राम पाल गुप्ता, उमेश गौतम, सुरेंद्र मोहन गुप्ता, एमएल महाजन, घनश्याम गुप्ता, राकेश सेन, अमृतपाल सिंह, शिव कुमार, हेम राज शर्मा सहित मंजू भारद्वाज, पूनम नायक, कुलदीप गुलेरिया, वीना जसवाल, डीएस ठाकुर, चंपा ठाकुर, कुसुम शर्मा, सोनिया शर्मा, आरती वर्मा, रश्मि सोनी, हेमलता, विशाल गुप्ता, प्रेम लता, राज कुमार, किशोरी लाल, पप्पू नायक, भवन वर्मा, पुष्प राज सैनी, जगमनी व महिमा भी मौजूद रहे।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here