मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर सैंट्रल आर्म फोर्स से रिटायर व्यक्ति से ठगे लाखों रुपए

Edited By Kuldeep, Updated: 15 Jul, 2024 07:08 PM

मोबाइल नंबरों पर अश्लील फोटो भेजने के आरोप लगाते हुए शातिर ने जिला कांगड़ा के एक सैंट्रल आर्म फोर्स से रिटायर हुए व्यक्ति से 54 लाख रुपए की ठगी की है।

धर्मशाला (ब्यूरो): मोबाइल नंबरों पर अश्लील फोटो भेजने के आरोप लगाते हुए शातिर ने जिला कांगड़ा के एक सैंट्रल आर्म फोर्स से रिटायर हुए व्यक्ति से 54 लाख रुपए की ठगी की है। यह राशि पीड़ित ने 2 ट्रांजैक्शन में शातिरों के खातों में डाली है। तीसरी ट्रांजैक्शन के लिए पीड़ित अपनी बैंक की एफडी सहित अन्य व्यवस्था में लगा था कि बैंक मैनेजर ने ऐसा करने से रोक लिया तथा साइबर पुलिस थाना धर्मशाला में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्त्ता ने बताया कि उसको एक फोन आया था, जिसमें व्यक्ति ने स्वयं को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया था। शातिर ने पुलिस अधिकारी बनकर पीड़ित को डराया-धमकाया और कहा कि उसके मोबाइल नंबर से कई लोगों को अश्लील फोटो भेजे गए हैं और इसकी शिकायतें भी आई हैं। इसके बाद पीड़ित ने शातिर के अकाऊंट में 2 ट्रांजैक्शन में कुल 54 लाख रुपए दिए। इसके बाद शातिर फिर से पीड़ित पर और राशि भेजने का दबाव बना रहे थे।

पैसों की व्यवस्था को लेकर पीड़ित जुटा हुआ था तथा अपनी बैंक एफडी को इकट्ठा कर शातिरों को भेजने जा रहा था। इस दौरान बैंक मैनेजर को शक हुआ तो उसने पीड़ित से इतनी राशि को इकट्ठा करने और अज्ञात खाते में भेजने की वजह पूछी। जिस पर शिकायतकर्त्ता ने पूरी बात बताई और मैनेजर ने राशि भेजने से मना कर दिया और ट्रांजैक्शन रोक दी। उधर, एएसपी साइबर पुलिस थाना नॉर्थ रेंज धर्मशाला प्रवीण धीमान ने बताया कि शिकायत के आधार पर आगामी जांच आरंभ कर दी है।

