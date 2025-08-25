Main Menu

  • बारिश ने बरपाया कहर: कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर होने लगी पत्थरों की बरसात, यातायात ठप

Edited By Jyoti M, Updated: 25 Aug, 2025 10:58 AM

rain of stones started on kiratpur nerchowk four lane

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश के कारण जगह-जगह भूस्खलन हो रहे हैं, जिसके चलते कई प्रमुख सड़कें बंद हो गई हैं।

बिलासपुर और मंडी के बीच कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर थापना के पास भारी भूस्खलन हुआ। पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर और मलबा गिरने लगा, जिससे सड़क पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। इस भूस्खलन की चपेट में एक ट्रक भी आ गया, जिसका पिछला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, इस हादसे में ट्रक चालक को ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आईं, लेकिन फोरलेन पर आवाजाही रुकने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

 

मैहला में भी इसी फोरलेन पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। रविवार सुबह भी भूस्खलन के कारण यह मार्ग करीब दो घंटे तक बंद रहा, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। यात्रियों और वाहन चालकों को घंटों तक फंसे रहना पड़ा।

प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया, लेकिन दोपहर बाद फिर से तेज बारिश होने लगी, जिससे पहाड़ी से और मलबा आ गया और सड़क फिर से बंद हो गई।

