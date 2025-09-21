Main Menu

  Solan: ट्रक से चूरा-पोस्त की खेप और कार से चिट्टा बरामद, 2 आराेपी गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 21 Sep, 2025 07:23 PM

poppy husk recovered from truck and heroin from car 2 arrested

पुलिस थाना नालागढ़ के अंतर्गत दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने चूरा-पोस्त (भुक्की) और चिट्टा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

बीबीएन (शेर सिंह): पुलिस थाना नालागढ़ के अंतर्गत दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने चूरा-पोस्त (भुक्की) और चिट्टा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पहले मामले में बद्दी पुलिस के एक्स सैल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नवांग्राम में एक ट्रक से तलाशी के दौरान 5.103 किलोग्राम चूरा-पोस्त (भुक्की) बरामद किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान बलदेव राम निवासी नवांग्राम, तहसील नालागढ़ के रूप में हुई है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह नशे की यह खेप कहा से लाया था और इसे कहाँ सप्लाई करने वाला था।

वहीं, एक अन्य मामले में पुलिस थाना नालागढ़ की टीम ने एक कार की तलाशी के दाैरान 2.63 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। आराेपी कार सवार की पहचान गगनदीप निवासी गांव दत्तोवाल, तहसील नालागढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दाेनाें मामलों की पुष्टि करते हुए एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले पंजीकृत कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस नशा तस्करों के नैटवर्क को तोड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि क्षेत्र में नशे का कारोबार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

