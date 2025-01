Hamirpur: नादौन पुलिस ने लुधियाना से दबोचा चिट्टे का बड़ा सरगना, कोर्ट ने रिमांड पर भेजा

नादौन पुलिस ने लुधियाना से चिट्टे के एक बड़े सरगना को पकड़ने में सफलता हासिल की है। मंगलवार को नादौन पुलिस की एक टीम लुधियाना गई थी, जहां सटीक सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया है।

नादौन (जैन): नादौन पुलिस ने लुधियाना से चिट्टे के एक बड़े सरगना को पकड़ने में सफलता हासिल की है। मंगलवार को नादौन पुलिस की एक टीम लुधियाना गई थी, जहां सटीक सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया है। सूचना के अनुसार साजन नामक यह आरोपी स्कूल छोड़ने के बाद से यही काम कर रहा था।

बता दें कि 17 जनवरी को पुलिस ने नादौन के झलाण गांव निवासी योगेश कुमार को मानपुल के पास 10 ग्राम चिट्टे सहित पकड़ा था। यह युवक बस द्वारा लुधियाना से घर आ रहा था। इससे अगले ही दिन पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को 4 ग्राम चिट्टे सहित पकड़ा था। इन आरोपियों से हुई पूछताछ के बाद योगेश का लिंक लुधियाना के आरोपी के साथ पाया गया था। दोनों का आपस में पैसों का लेन-देन भी पाया गया। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर सरगना साजन को पकड़ा है।

पुलिस ने आरोपी साजन और योगेश को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। योगेश को इससे पूर्व 3 दिन का रिमांड मिला था। थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और नशे के तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

