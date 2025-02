Hamirpur: चिट्टा तस्करी मामले में फरार आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट से मिली जमानत

सदर थाना के अंतर्गत आते नरेली क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले और चिट्टे के मामले में कोर्ट से गैर-हाजिर चल रहे युवक को सदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

हमीरपुर (अजय): सदर थाना के अंतर्गत आते नरेली क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले और चिट्टे के मामले में कोर्ट से गैर-हाजिर चल रहे युवक को सदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक अक्षित ठाकुर निवासी झल्याणी डाकघर नरेली जिला हमीरपुर को सदर पुलिस ने बुधवार दोपहर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।

बताया जा रहा है कि उक्त युवक के खिलाफ वर्ष 2022 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज हुआ था। युवक से करीब 21.5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। इस दौरान युवक को कोर्ट से जमानत मिल गई थी परंतु वह कोर्ट में तय पेशी पर हाजिर नहीं हो रहा था।

कोर्ट ने लगातार गैर-हाजिर रहने के चलते नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था। इसके उपरांत पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार किया है। युवक को मंगलवार देर शाम हमीरपुर के नजदीकी हाऊसिंग बोर्ड कालोनी से गिरफ्तार किया है। मामले की पुष्टि एसपी राजेश उपाध्याय ने की है।

