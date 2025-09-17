Hamirpur: इलैक्ट्रिक प्रैस के वार से महिला की हत्या, पुलिस ने संदेह के आधार पर बेटा हिरासत में लिया

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के भोरंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत धीरड़ के बैलग में दिनदहाड़े हुई महिला सोमलता (52) पत्नी विपिन कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतका के बेटे काे हिरासत में लिया है।

भाेरंज (रवि): हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के भोरंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत धीरड़ के बैलग में दिनदहाड़े हुई महिला सोमलता (52) पत्नी विपिन कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतका के 24 वर्षीय बेटे काे हिरासत में लिया है।

जानकारी के अनुसार बीते मंगलवार काे दाेपहर के समय सोमलता अपने घर में खून से लथपथ अचेत अवस्था में पाई गईं थीं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें तुरंत अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचने पर पाया कि घर के सभी दरवाजे अंदर से बंद थे और सोमलता अकेली थीं। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां से संघर्ष के निशान, खून से सने कपड़े और चप्पलें सहित अन्य महत्वपूर्ण सबूत जुटाए।

प्रारंभिक जांच में पुलिस को मृतका के बेटे अभय ठाकुर पर संदेह हुआ, जिसके आधार पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच के दाैरान यह भी सामने आया है कि महिला के सिर पर इलैक्ट्रिक प्रैस (विद्युत इस्तरी) से वार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से मिले सभी सबूतों को सुरक्षित रख लिया है और उनकी वैज्ञानिक जांच जारी है। उधर, हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि जांच अभी जारी है और आगे की जानकारी जल्द ही सांझा की जाएगी।