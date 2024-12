Kullu: तंदूर के पास रजाई ओढ़कर सो रहा था शख्स, फिर हो गया ये भयानक हादसा

सदर थाना कुल्लू के तहत खरोट इलाके में तंदूर की आग से उसके पास रजाई ओढ़कर सो रहा व्यक्ति झुलस गया, वहीं खोखा भी जल गया।

कुल्लू (शम्भू प्रकाश): सदर थाना कुल्लू के तहत खरोट इलाके में तंदूर की आग से उसके पास रजाई ओढ़कर सो रहा व्यक्ति झुलस गया, वहीं खोखा भी जल गया। व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है।

जानकारी के अनुसार खरोट में किराए पर लिए गए खोखे में एक नेपाली व्यक्ति सो रहा था। ठंड से बचने के लिए खोखे में तंदूर लगाया हुआ था। गत रात उक्त व्यक्ति तंदूर के पास बिस्तर बनाकर रजाई ओढ़कर सो रहा था। इस दौरान उसकी रजाई में आग लग गई। इससे व्यक्ति भी झुलस गया और खोखे में आग लग गई। घटना में लकड़ी से बना खोखा व सामान जल गया।

ग्रामीणों ने खोखे के मालिक नरेंद्र के साथ मिलकर आग को बुझाया तथा घटना में झुलसे व्यक्ति कामी तमांग पुत्र बलवक तमांग निवासी थरमाणा न्यूली मूल निवासी नेपाल को एंबुलैंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। घटना में 50 हजार रुपए से अधिक की संपत्ति को नुक्सान हुआ है। फायर अफसर प्रेम ने कहा कि इलाके में घटना हुई लेकिन लोगों ने खुद ही आग पर काबू पा लिया।

सर्दियों में रखें खास ख्याल

फायर अफसर प्रेम भारद्वाज ने कहा कि सर्दियों में तंदूर की वजह से आग लगने की घटनाएं अक्सर होती हैं। उन्होंने कहा कि घर में तंदूर, हीटर व चूल्हा आदि जलाएं लेकिन आग का ख्याल रखें। तंदूर में आग भीतर होती है और तंदूर के नजदीक कपड़े आदि न रखें। चूल्हा, अंगीठी आदि में आग को सोने से पहले बुझा दें। हीटर भी बिस्तर से दूर रखें और कपड़े आदि हीटर के नजदीक न रखें। रात को सोने से पहले यह चैक कर लें कि कहीं तंदूर आदि से कोई घटना घटने के आसार तो नहीं हैं।

