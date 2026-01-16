कोसड़ में लोगों को दी ऋण योजनाओं की जानकारी

कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक की तरक्वाड़ी शाखा ने वीरवार को गांव कोसड़ में नाबार्ड के सौजन्य से वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया। शाखा प्रबंधक नरेश कुमार चंदेल की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में लोगों को बैंक की विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी दी गई।

हमीरपुर। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक की तरक्वाड़ी शाखा ने गांव कोसड़ में नाबार्ड के सौजन्य से वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया। शाखा प्रबंधक नरेश कुमार चंदेल की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में लोगों को बैंक की विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी दी गई।

इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण आवंटन और कई अन्य योजनाओं के बारे में भी बताया गया। बैंक के अधिकारियों ने डिजिटल बैंकिंग की जानकारी भी दी तथा साइबर ठगों से सावधान रहने की अपील की।

इस अवसर पर बैंक के अधिकारी जगत पाल, रमेश कुमार, स्थानीय निवासी जुल्फी राम, राजकुमारी, रमेश चंद, ईश्वर दास, माला देवी, कलासो देवी, ज्योति देवी और अन्य लोग भी उपस्थित थे।