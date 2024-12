Una: अम्ब में बाइक की टक्कर से राहगीर की मौत, चालक अस्पताल में भर्ती

ऊना जिला के उपमंडल अम्ब में हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस के अनुसार नैहरियां रोड अम्ब में...

अम्ब (अश्विनी): ऊना जिला के उपमंडल अम्ब में हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस के अनुसार नैहरियां रोड अम्ब में बुधवार रात्रि को एक बाइक चालक ने सड़क किनारे जा रहे राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे वे दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए।

लोगों एवं राहगीरों ने दोनों घायलाें को सिविल अस्पताल अम्ब पहुंचाया, जहां घायल राहगीर मोती लाल उर्फ मनका (60) निवासी वार्ड नम्बर-6 कुठेड़ा खैरला को डाॅक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और बाइक चालक विनय शर्मा (22) पुत्र स्वर्गीय सुरेश कुमार निवासी दलोह का उपचार शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि मौत का शिकार हुआ व्यक्ति लगभग 25 वर्षों से कुठेड़ा खैरला क्षेत्र में अकेला रहता था और मेहनत-मजदूरी करता था।

एसएचओ अम्ब गौरव भारद्वाज का कहना है कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर बनती धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने वीरवार सुबह क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में पोस्टमार्टम करवाने के बाद एनजीओ के माध्यम से स्थानीय श्मशानघाट में अंतिम संस्कार करवाया।

