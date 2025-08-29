Sirmour: रबड़ उद्योग में युवक से साथ घटी दर्दनाक घटना, मौत

उपमंडल के पुरुवाला में स्थित एक रबड़ उद्योग में एक युवक की शीशा पेट में घुसने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सादिल (20) पुत्र इंतजार निवासी काडा वाड़ी, कादर चौक, बदायूं (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है।

पांवटा साहिब: उपमंडल के पुरुवाला में स्थित एक रबड़ उद्योग में एक युवक की शीशा पेट में घुसने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सादिल (20) पुत्र इंतजार निवासी काडा वाड़ी, कादर चौक, बदायूं (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सादिल व उसके साथी शीशे को ग्राइंडिंग मशीन पर रख रहे थे। इसी बीच शीशा अचानक बीच से टूट गया और उसका एक टुकड़ा सीधे सादिल के पेट में जा घुसा।

गंभीर रूप से घायल सादिल को सुरजपुर स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे हायर सैंटर रैफर कर दिया गया। घायल को देहरादून के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।