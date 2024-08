सिरमौर के बनकला स्कूल में NSS शिविर आयोजित, अध्यापकों व स्वयंसेवियों ने किया पौधारोपण

Edited By Vijay, Updated: 09 Aug, 2024 03:08 PM

नाहन: सिरमौर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनकला में शुक्रवार को एक दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य प्रीति तंवर ने किया। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ऋषि पाल शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।



कार्यक्रम के दौरान एनएसएस प्रभारी हरदेव ठाकुर और वीना देवी ने एनएसएस के उद्देश्यों और स्वयंसेवकों की जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानाचार्य ने स्वच्छता के महत्व पर बल देते हुए स्वयंसेवकों से साफ-सुथरा रहने और समुदाय में स्वच्छता को बढ़ावा देने की अपील की। वहीं एनएसएस प्रभारी हरदेव ठाकुर ने स्वयंसेवकों को इस मौसम में फैलने वाली विभिन्न संक्रामक बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया।



शिविर के दौरान स्वयंसेवकों ने विद्यालय परिसर में सफाई अभियान चलाया और मुख्य गेट के सामने की सफाई की। इसके बाद स्वयंसेवकों व विद्यालय की एनसीसी इकाई द्वारा प्रभारी शशिकांत की अध्यक्षता में वन विभाग द्वारा प्रदान किए गए आंवला, हरड़ और बहेड़ा इत्यादि पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर उपप्रधानाचार्य नवनीत वर्मा और विद्यालय के स्टाफ सदस्यों में अमित शर्मा, अनुज, हरिंदर परमार, कुलदीप ठाकुर, अंशुल शर्मा व मनीष भारद्वाज मौजूद रहे।

