Hamirpur: फौरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, साइलैंट अटैक से नहीं...इस वजह से हुई थी मजदूर की मौत

नाल्टी के नजदीकी क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में जुटी कंपनी के मजदूर ओम प्रकाश की मौत के मामले में अहम खुलासा हुआ है।

हमीरपुर (अजय): नाल्टी के नजदीकी क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में जुटी कंपनी के मजदूर ओम प्रकाश की मौत के मामले में अहम खुलासा हुआ है। फौरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मजदूर की मौत का कारण साइलैंट अटैक नहीं बल्कि मशीन की चपेट में आकर होना बताया गया है। इन दोनों रिपोर्ट्स के सामने आने के उपरांत इस मामले ने नया रुख ले लिया है। मंगलवार को ये रिपोर्ट्स पुलिस के पास पहुंच गई हैं और पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 281, 106 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को सदर पुलिस की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और मजदूरों समेत अन्य कर्मचारियों के ब्यान दर्ज किए हैं।

बता दें कि 27 दिसम्बर को निर्माणाधीन कंपनी के कुछ कर्मचारी एक मजदूर जो हाईड्रा का चालक बताया जा रहा था, को मृत हालत में मेडिकल काॅलेज हमीरपुर लाए थे। इस दौरान उन्होंने मेडिकल स्टाफ और पुलिस कर्मियों को उसकी मौत का कारण साइलैंट अटैक होना बताया था। इसके उपरांत पुलिस की मौजूदगी में उक्त मजदूर का पोस्टमार्टम हुआ था परंतु इस दौरान मैडीकल कर्मियों को उसकी मौत साइलेंट अटैक से नहीं होने का अंदेशा हुआ था। जिसके चलते फौरेंसिक टीम को भी इस मामले में शामिल किया गया था। अब मंगलवार को इन दोनों रिपोर्ट्स ने साफतौर पर बता दिया है कि उसकी मौत साइलैंट अटैक से नहीं बल्कि मशीनरी की चपेट की वजह से हुई है।

सूत्रों के मुताबिक जानकारी प्राप्त हुई है कि घटना के समय चालक ओम प्रकाश अपनी हाईड्रा मशीन में फंस गया था, जब उसका सहयोगी अनिल कुमार अपने लोडर मशीन से उसे निकालने का प्रयास करने लगा तो ओम प्रकाश लोडर की चपेट में आ गया था। फिलहाल सदर पुलिस इस मामले में अन्य कर्मचारियों के बयान दर्ज कर रही है और उन दोनों गाड़ियों को कब्जे में लेने की तैयारी में है। उधर, एसएचओ सदर बाबूराम शर्मा ने बताया कि फोरैंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की मौत का कारण साइलैंट अटैक नहीं था। उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले में आगामी कार्रवाई अमल में ला रही है।

