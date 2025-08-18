Main Menu

  नाहन में लापता हुआ व्यक्ति: 52 वर्षीय सुनील का 15 अगस्त से नहीं मिला कोई सुराग

Edited By Jyoti M, Updated: 18 Aug, 2025 01:31 PM

no trace of 52 year old sunil since august 15

सिरमौर जिले के नाहन क्षेत्र से एक व्यक्ति के लापता होने की खबर सामने आई है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। लापता हुए व्यक्ति की पहचान 52 वर्षीय सुनील कुमार सैनी के रूप में हुई है। वह ददाहू तहसील के नेहरसवार गांव के रहने वाले हैं। सुनील कुमार के...

हिमाचल डेस्क। सिरमौर जिले के नाहन क्षेत्र से एक व्यक्ति के लापता होने की खबर सामने आई है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। लापता हुए व्यक्ति की पहचान 52 वर्षीय सुनील कुमार सैनी के रूप में हुई है। वह ददाहू तहसील के नेहरसवार गांव के रहने वाले हैं।

सुनील कुमार के परिवारवालों ने बताया कि वह 15 अगस्त को अपने गांव से नाहन के लिए निकले थे। उनके बेटे, 24 वर्षीय अनुज ठाकुर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अनुज ने बताया कि उनके पिता शाम करीब 6:15 बजे टोन्डा-नाहन प्राइवेट बस से नाहन बस स्टैंड पर पहुंचे थे। बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी फुटेज में उन्हें शाम 6:24 बजे देखा गया, लेकिन उसके बाद से उनका कोई अता-पता नहीं है।

लापता होने के समय, सुनील कुमार ने सफेद कमीज, काली या नीली पैंट और काली टोपी पहनी थी। उनके पास एक काला बैग भी था। परिवारवालों के अनुसार, उनके पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, जिससे उनसे संपर्क किया जा सके। जब वह देर रात तक घर नहीं पहुंचे और न ही किसी रिश्तेदार से उनका कोई संपर्क हुआ, तो परिवार चिंतित हो गया।

इसके बाद, उनके बेटे ने तुरंत नाहन कच्चा टैंक पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की भी गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस ने आम जनता से भी मदद की अपील की है।

और ये भी पढ़े

अगर किसी को भी सुनील कुमार के बारे में कोई जानकारी मिलती है, तो वह उनके बेटे अनुज ठाकुर से मोबाइल नंबर 7814304839 पर संपर्क कर सकता है या सीधे नाहन कच्चा टैंक पुलिस थाने में इसकी सूचना दे सकता है। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में हर संभव प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही सुनील कुमार का पता लगाने की उम्मीद है।

