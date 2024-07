यहां NHAI की लापरवाही से बहुमंजिला इमारत पर फिर मंडराया खतरा

Edited By Vijay, Updated: 05 Jul, 2024 04:15 PM

कुमारहट्टी (नवीन): नाहन-शिमला एनएच किनारे स्थित एक बहुमंजिला इमारत एनएचएआई की लापरवाही के चलते खतरे की जद में आ सकती है। जानकारी के अनुसार गत वर्ष हुई आपदा के चलते इस भवन के साथ एनएचएआई द्वारा लगाया गया डंगा धराशायी हो गया था। डंगे का मलबा और पत्थर इस मकान की निचली मंजिल में भर गए थे। इस कारण प्रशासन ने भी इस मकान को असुरक्षित घोषित कर खाली करवाने के आदेश जारी कर दिए थे। एक वर्ष बीत जाने के बाद भी एनएचएआई इस डंगे का पुनर्निर्माण नहीं कर पाया है। इसके चलते उपरोक्त भवन पर दोबारा खतरा मंडराने लगा है। आपदा के बाद भी मकान मालिक ने अपने स्तर पर मलबा व पत्थर हटाने के बाद घर में दोबारा रहना शुरू किया था। मकान मालिक कई बार एनएचएआई के अधिकारियों से डंगे को दोबारा लगाने की गुहार लगा चुका है। हालात ये हैं कि अगर बारिश ज्यादा हुई तो इस डंगे का बचा हुआ हिस्सा दोबारा मकान के ऊपर गिर सकता है। लोक निर्माण विभाग के एक्सियन मनोज सहगल ने बताया कि इसका एस्टीमेट एनएचएआई को भेजा गया है। फंड आने के बाद ही वह इस काम के टैंडर लगा सकते हैं।

