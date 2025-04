National Master Games: योग में केरल और असम के प्रतिभागियों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

सिंथैटिक ट्रैक धर्मशाला में चल रही 7वीं नैशनल मास्टर गेम्स के पांचवें दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें योग, टेबल टैनिस और जूडो प्रमुख रहे।

धर्मशाला (प्रियंका): सिंथैटिक ट्रैक धर्मशाला में चल रही 7वीं नैशनल मास्टर गेम्स के पांचवें दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें योग, टेबल टैनिस और जूडो प्रमुख रहे। योग स्पर्धा में विशेष आकर्षण का केंद्र केरल और असम के प्रतिभागी रहे, जिन्होंने अपने सुंदर प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

योग प्रतियोगिता में 30 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की आयु वर्ग के महिला और पुरुष प्रतिभागियों ने भाग लिया। कुल 42 प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासनों का प्रदर्शन किया। इसमें विशेष बात यह रही कि केरल के योग स्कूलों से करीब 30 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 25 महिलाएं विशेष समुदाय से थीं। इन महिलाओं ने योग में भाग लेकर गर्व महसूस किया और समाज को सकारात्मक संदेश भी दिया।

प्रतियोगिता में असम की मोमिता ने बेहतर प्रदर्शन करके सबका मन मोह लिया। इसके अलावा योगासन प्रतियोगिता में महिला वर्ग की 55 प्लस आयु वर्ग कैटागरी में केरल की जरीना ने स्वर्ण, बसंथा ने रजत और इंदुलेखा ने कांस्य पदक जीता। 50 प्लस आयु वर्ग में भी केरल की ऊषा नायर ने स्वर्ण, विजी जॉन ने रजत और नसीम ने कांस्य पदक जीता। 45 प्लस आयु वर्ग में असम की मोनिका ने स्वर्ण, केरल की सुनीता ने रजत पदक जीता। 40 प्लस आयु वर्ग में केरल की सिमथा ने स्वर्ण और प्रासीथा ने रजत पदक जीता।

