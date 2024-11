गांधी परिवार ने सदा सनातन के खिलाफ काम किया : अनुराग

पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर हिमाचल से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में 7 नवम्बर 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कथित तानाशाही के कारण संसद भवन के बाहर...

हमीरपुर (राजीव): पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर हिमाचल से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में 7 नवम्बर 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कथित तानाशाही के कारण संसद भवन के बाहर हुए गौ रक्षा आंदोलन में शहीद हुए गौ भक्तों की याद में श्रद्धांजलि सभा में शहीद गौ भक्तों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जब-जब गांधी परिवार सत्ता में रहा है, उसने सनातन के खिलाफ काम किया है। तुष्टिकरण के चक्कर में सनातन के प्रति कांग्रेस दूषित मानसिकता किसी से छिपी नहीं है।

अनुराग ने कहा कि देश के कई हिस्सों में डेमोग्राफ़ी में बदलाव, बाजारों में दुकानों व व्यापार पर सुनियोजित ढंग से एक समुदाय के लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी, हिंदुओं की शोभायात्राओं में पूजा स्थलों पर पथराव, आए दिन देश के हर राज्यों से लव जिहाद के चक्कर में हिंदू बेटियों की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या अब अलार्मिंग है, चिंता का विषय है। हाल ही में यूपी के बहराइच में जो हुआ, हिमाचल के संजौली और मंडी में हुआ और पिछले कल कनाडा में जो हुआ वो दिखाता है कि हिंदू समुदाय, हिंदू धर्म, हिंदू धर्मस्थल, हिंदू प्रतीक चिन्ह, हिंदू आस्था एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साज़िश के निशाने पर है। इसलिए जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक हैं तो, सेफ़ हैं का संदेश अत्यंत गहरा है।

आज समय जातियों के नाम पर अलग-अलग कर सत्य सनातन को कमजोर करने का नहीं बल्कि हिंदुत्व के नाम पर पूरी मज़बूती के साथ चट्टान की तरह एक साथ खड़े होकर एक दूसरे की ताक़त बनने और हमें टारगेट करने वालों को मुँह तोड़ जवाब देने का है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जातियों में बंटिए मत। जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बांटने वाले वही लोग हैं, जो संकट आने पर साथ खड़े नहीं होंगे।

