अग्निवीरों पर सदन से लेकर सड़क तक झूठ बोल रहे कांग्रेस के नेता : अनुराग ठाकुर

Edited By Vijay, Updated: 05 Jul, 2024 05:53 PM

पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक झूठ बोलने की होड़ लगी है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों पर कांग्रेस के नेता सदन से लेकर सड़क तक झूठ बोल रहे हैं।

हमीरपुर (राजीव): पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक झूठ बोलने की होड़ लगी है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों पर कांग्रेस के नेता सदन से लेकर सड़क तक झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों की इंश्योरैंस भारत सरकार करवाती है और इंश्योरैंस का प्रीमियम भी भारत सरकार पे करती है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर को अगर 98 लाख रुपए की राशि मिली है तो यह भारत सरकार ने दी है। इस पर देश के रक्षा मंत्री सदन में बयान भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि सैनिकों को शहीद का दर्जा और सैनिकों के परिवारों को गैस एजैंसियां, पैट्रोल पंप और नौकरियों किसी ने दी हैं तो वह भाजपा की सरकार ने दी हैं। उन्होंने कहा कि सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने झूठ बोला है जोकि पकड़ा गया है।

अनुराग ने कहा कि राहुल गांधी ने जो सदन में बयान दिए हैं उनके साक्ष्य पेश नहीं कर पाए तो उनका बयान कार्यवाही से डिलीट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को भाजपा नहीं गिरा रही, बल्कि कांग्रेस को छोड़ कर उनके विधायक जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने 356 के अंतर्गत देश में 98 बार सरकारें गिराने का काम किया है और इसमें हिमाचल में शांता कुमार की सरकार को भी कांग्रेस ने गिराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 18 महीनों में 25 हजार करोड़ का कर्जा लिया जा चुका है और प्रदेश पर 95 हजार करोड़ का कर्जा हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को कर्जे में डूबोने का काम किया है अब तो सरकार कर्जे की किस्त भरने के लिए भी कर्जा ले रही है।

अनुराग ने कहा कि हमीरपुर का विकास और भाजपा के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस को सर्टीफिकेट की जरूरत नहीं है, हमीरपुर का विकास किसने करवाया और कब हुआ सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि पहले वीरभद्र सिंह ने और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में हमीरपुर के सर्विस कमीशन ऑफिस पर ताले लगे हैं। इस अवसर पर श्री नैना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा, बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जंबाल, सरकाघाट के विधायक दलीप ठाकुर, पूर्व मंत्री राजेन्द्र गर्ग, प्रदेश के मुख्य मीडिया प्रभारी महिंद्र धर्माणी, जिला उपाध्यक्ष विजय पाल सोहारू, आदर्शकान्त, अंकुश दत्त शर्मा भी मौजूद रहे।

