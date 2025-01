Hamirpur: अनुराग ठाकुर ने AAP पर साधा निशाना, बोले-दिल्ली में हुआ 2026 करोड़ का शराब घोटाला

पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने भाजपा के केन्द्रीय कार्यालय में प्रैस वार्ता को संबोधित करते हुए सीएजी रिपोर्ट के 10 निष्कर्षों को मीडिया के समक्ष रखा...

हमीरपुर (राजीव): पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने भाजपा के केन्द्रीय कार्यालय में प्रैस वार्ता को संबोधित करते हुए सीएजी रिपोर्ट के 10 निष्कर्षों को मीडिया के समक्ष रखा और शराब घोटाले के जरिए हुए 2026 करोड़ रुपए के राजस्व नुक्सान के लिए आम आदमी पार्टी की जमकर आलोचना की। अनुराग सिंह ठाकुर ने सीएजी रिपोर्ट को पेश न करने को लेकर आम आदमी पार्टी पर तीखे प्रश्न करते हुए अरविंद केजरीवाल पर जनता को ठगने के आरोप लगाए।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 है, लेकिन शराब घोटाला 2026 करोड़ रुपए का हुआ है। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि पाठशाला बनाएंगे, लेकिन पाठशाला की जगह मधुशाला जरूर बना दी।। आम आदमी पार्टी की सरकार के 8 मंत्री, 15 विधायक, 1 सांसद जेल गया और मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री भी जेल गए हैं। भारत की आजादी के बाद शायद ही ऐसी कोई सरकार होगी जिसने इतने पाप किए हों। इसलिए ‘आपदा’ का जाना जरूरी है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में ये स्पष्ट निष्कर्ष सामने आए हैं कि शराब घोटाले से 2026 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा हुआ है, नीति के उद्देश्यों के साथ खिलवाड़ हुआ, विशेषज्ञ पैनल की राय को मंत्रियों के समूह ने नजरअंदाज किया, शिकायतों के बावजूद संस्थाओं को बोली लगाने की अनुमति दी गई, बोली लगाने वालों की वित्तीय स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि लाइसैंस जारी करने के दौरान भी नियमों का उल्लंघन किया गया। उल्लंघन करने वालों को कोई सजा नहीं दी गई और मूल्य निर्धारण में भी पारदर्शिता की कमी पाई गई। कैबिनेट और उप राज्यपाल की अनुमति भी नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि इन पापों की सजा तो केजरीवाल को भुगतनी पड़ेगी और उत्तर भी देना होगा कि सीएजी की रिपोर्ट को पेश क्यों नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल को सीएजी रिपोर्ट के इन 10 निष्कर्षों पर भी उत्तर देना होगा।

