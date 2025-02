Hamirpur: विधायक सुरेश कुमार ने की समीक्षा बैठक, राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे के दिए निर्देश

विधायक सुरेश कुमार ने मंगलवार को मिनी सचिवालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके क्षेत्र में राजस्व से संबंधित मामलों एवं विकास कार्यों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए।

भोरंज (रवि): विधायक सुरेश कुमार ने मंगलवार को मिनी सचिवालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके क्षेत्र में राजस्व से संबंधित मामलों एवं विकास कार्यों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि आम लोगों के जमीन से संबंधित मामलों के अतिशीघ्र निपटारे के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की है, जिससे प्रदेशवासियों को बहुत बड़ी राहत मिली है। इससे कई लोगों के दशकों से चले आ रहे जमीन के मामलों का समाधान सुनिश्चित हुआ है।

विधायक ने राजस्व अधिकारियों तथा कर्मचारियों से कहा कि वे तहसीलों, उपतहसीलों, कानूनगो एवं पटवार सर्कलों में प्रतिदिन आने वाले नए मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। इन मामलों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीन की निशानदेही, तकसीम और इंतकाल इत्यादि सभी प्रक्रियाएं निर्धारित अवधि के भीतर ही पूरी होनी चाहिए, ताकि आम लोगों को दिक्कत न हो।

विधायक ने कहा कि विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित जमीन हस्तांतरण के मामलों को भी तेजी से निपटाया जाना चाहिए। इसके लिए राजस्व विभाग के अधिकारी अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें। इस अवसर पर एसडीएम शशिपाल शर्मा ने विधायक का स्वागत किया तथा उन्हें उपमंडल में राजस्व मामलों के निपटारे के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

भोरंज के तहसीलदार डॉ. आशीष शर्मा और अन्य अधिकारियों ने भी विभिन्न मामलों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष रामचंद्र पठानिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय बन्याल और पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

