सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता और वित्तीय अनियमितताएं रोकने का होगा प्रयास : राजेश धर्माणी

Edited By Vijay, Updated: 07 Aug, 2024 04:40 PM

भराड़ी (राकेश): प्रदेश सरकार में टीसीपी, आवास एवं तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बुधवार को तड़ौन पंचायत में शिव शक्ति कृषि सेवा सहकारी समिति द्वारा चलाए जाने वाले सब डिपो का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि सभी को घर-द्वार पर ही सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि सहकारी सभाओं के कारण देश और प्रदेश में विकास कि नई गाथा लिखी गई है। सरकार का प्रयास है कि सभी सहकारी समितियां के कामकाज में पारदर्शिता लाई जाए और वित्तीय अनियमितताओं को रोकने पर बल दिया जाए।

विकास कार्यों की दी जानकारी

मंत्री ने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-3 के तहत तरघेल से लदरौर तक 9 किलोमीटर सड़क पर 6.41 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं, जिसका कार्य प्रगति पर है। तड़ौन बरोटा सड़क पर 2.28 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है, जिसका कार्य भी प्रगति पर है। हरितल्यांगर से बलहड़ा सड़क में टाइल लगाने तथा टारिंग करने पर 66.88 लाख रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है। 22 लाख रुपए की लागत से सुसनाल बलहड़ा भगुनड़ा सड़क व लिंक रोड से रोपड़ी तक की सड़क पर सीमैंट कंकरीट के कार्य को लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है।

जरूरतमंदों को मिलेगी बिजली सबसिडी

मंत्री ने बताया कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने साधन संपन्न लोगों की बिजली सबसिडी को बंद किया है ताकि इसका लाभ केवल जरूरतमंद लोगों को मिले। इस अवसर पर उन्होंने महिला मंडल की मांग पर महिला मंडल भवन के लिए फर्नीचर, हाईस्कूल भवन में बोरवैल के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाना और स्थानीय युवाओं के लिए बैडमिंटन कोर्ट बनाने की मांग को जल्द पूरा करने किया जाएगा।

