लघु रोजगार मेला 26 को जिला रोजगार कार्यालय ऊना में होगा

ऊना। जिला रोजगार कार्यालय ऊना में 26 अगस्त को सुबह 10.30 बजे लघु रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस लघु रोजगार मेले में मैसर्ज़ मैजिक ब्लेड प्राईवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान फॉर्मडायरेक्ट इंग्रीडिएंटस प्राईवेट लिमिटेड, सिस इंडिया लिमिटेड आरटीए हमीरपुर, वर्धमान इस्पात उद्योग, भाखड़ा सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड और वेट्सफार्मा लिमिटेड कम्पनीज़ शामिल होंगी। जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने बताया कि इन कम्पनीज़ द्वारा 265 पद भरे जाएंगे जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता, 8वीं, 10वीं, 12वीं, आईटीआई, किसी भी स्ट्रीम में स्नातक और मकैनिकल, सिविल तथा इलेक्ट्रिकल में बीटेक रखी गई है।

अक्षय शर्मा ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 26 अगस्त को प्रातः 10.30 बजे जिला रोजगार कार्यालय में अपने योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड, हिमाचली बोनाफाइड, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार की फोटो, मूल प्रमाण पत्र व बायोडाटा की कॉपी सहित उपस्थित होकर रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01975-226063 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

