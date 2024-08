माता श्री चिंतपूर्णी जी लाइब्रेरी में करता था तैयारी, गेट परीक्षा की पास

Edited By Vijay, Updated: 06 Aug, 2024 07:37 PM

माता श्री चिंतपूर्णी जी मंदिर न्यास के सौजन्य से बचत भवन अम्ब में संचालित लाइब्रेरी युवाओं के लिए वरदान साबित हुई है। इस लाइब्रेरी के माध्यम से दर्जनों युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर चुके हैं।

अम्ब (अश्विनी): माता श्री चिंतपूर्णी जी मंदिर न्यास के सौजन्य से बचत भवन अम्ब में संचालित लाइब्रेरी युवाओं के लिए वरदान साबित हुई है। इस लाइब्रेरी के माध्यम से दर्जनों युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर चुके हैं। इसी के तहत हाल ही में अंकित कौशल पुत्र जगदेव कौशल निवासी गौंदपुर बनेहड़ा ने लाइब्रेरी में गेट परीक्षा की तैयारी करके सफलता हासिल की है और उनका चयन न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) में साइंटिफिक ऑफिसर के पद पर हुआ है।

अंकित कौशल ने 2020 में पंजाब इंजीनियरिंग कालेज चंडीगढ़ से सिविल इंजीनियरिंग में बीटैक करने के बाद इसी कालेज में एमटैक की मास्टर डिग्री हासिल की। एसडीएम अम्ब विवेक महाजन ने अपने कार्यालय में अंकित कौशल के परिजनों को बधाई देते हुए बेटे के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि क्षेत्र के मेधावी बच्चों के लिए यह लाइब्रेरी बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हो रही है। इसी प्रकार की एक लाइब्रेरी बहुत जल्द धार्मिक स्थल मैड़ी में स्थापित की जाएगी।

