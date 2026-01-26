संतोषगढ़ में भीषण अग्निकांड: जलकर खाक हुआ घर, लाखों का नुकसान

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Jan, 2026 04:55 PM
संतोषगढ़, (मनीश): नगर परिषद संतोषगढ़ के वार्ड नंबर 8 में एक घर में आग लग गई, जिससे घर सहित सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन दस्ता प्रभारी सुनील कुमार, दर्शन, अमनदीप एवं चंद्रशेखर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। जब तक आग पर काबू पाया जाता, घर में रखा कीमती सामान फ्रिज, एल.ई.डी. टी.वी. व अन्य कीमती वस्तुएं जलकर राख हो गईं।
घर में आग लगने की सूचना मिलते ही संतोषगढ़ पुलिस चौकी प्रभारी राजेश शर्मा भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आग लगने से घर के मालिक टेक चंद (हैप्पी) पुत्र किशन चंद को लाखों रुपए का नुक्सान हुआ है।
उन्होंने बताया कि आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि आग पर यदि तुरंत काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है।