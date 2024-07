SPU ने जारी किया प्रवेश परीक्षा का काऊंसलिंग शैड्यूल

Edited By Kuldeep, Updated: 16 Jul, 2024 10:28 PM

मंडी (रजनीश): सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) मंडी द्वारा लिए गए कॉमन एंट्रैंस टैस्ट के परिणाम घोषित करने के बाद अब विभिन्न विषयों की काऊंसलिंग शैड्यूल मंगलवार को जारी कर दिया है। इसके साथ ही काऊंसलिंग के लिए नंबरों की कट ऑफ भी श्रेणी वाइस जारी कर दी है। एमएससी बॉटनी के सामान्य और ओपन श्रेणी में कट ऑफ 63, एससी के लिए 55, एसटी के लिए 53, पीडब्ल्यूडी कल्चर एंड स्पोर्ट्स के लिए 35, ईडब्ल्यूएस, सिंगल गर्ल्ज चाइल्ड, वार्ड ऑफ एसपीयू इम्प्लाइज, एचडब्ल्यूडब्ल्यूसी डिफैंस पर्सन के लिए 35 नंबर कट ऑफ गई है। जबकि एमएससी जूलॉजी के सामान्य और ओपन श्रेणी में कट ऑफ 67, एससी के लिए 63, एसटी के लिए 62, पीडब्ल्यूडी कल्चर एंड स्पोर्ट्स के लिए 35, ईडब्ल्यूएस, सिंगल चाइल्ड, वार्ड ऑफ एसपीयू इम्प्लाइज, एचडब्ल्यूडब्ल्यूसी डिफैंस पर्सन के लिए 35 नंबर कट ऑफ गई है। फिजिक्स में सामान्य और ओपन श्रेणी में कट ऑफ 43, एससी के लिए 38, एसटी के लिए 35, पीडब्ल्यूडी कल्चर एंड स्पोर्ट्स के लिए 35, ईडब्ल्यूएस, सिंगल गर्ल्ज चाइल्ड, वार्ड ऑफ एसपीयू इम्प्लाइज, एचडब्ल्यूडब्ल्यूसी डिफैंस पर्सन के लिए 35 नंबर कट ऑफ गई है।

बॉटनी, जूलॉजी व फिजिक्स विषय की एम.एससी. के लिए काऊंसलिंग 19 जुलाई को होगी। 23 जुलाई को होने वाली एम.एससी. कैमिस्ट्री की काऊंसलिंग में सामान्य और ओपन श्रेणी में कट ऑफ 60, एस.सी. के लिए 52, एसटी के लिए 40, पीडब्ल्यूडी कल्चर एंड स्पोर्ट्स के लिए 35, ईडब्ल्यूएस, सिंगल गर्ल्ज चाइल्ड, वार्ड ऑफ एसपीयू इम्प्लाइज, एचडब्ल्यूडब्ल्यूसी डिफैंस पर्सन के लिए 35 नंबर कट ऑफ गई है। एमए इतिहास में सामान्य और ओपन श्रेणी में कट ऑफ 53, एससी के लिए 52, एसटी के लिए 45, पीडब्ल्यूडी कल्चर एंड स्पोर्ट्स के लिए 35, ईडब्ल्यूएस, सिंगल गर्ल्ज चाइल्ड, वार्ड ऑफ एसपीयू इम्प्लाइज, एचडब्ल्यूडब्ल्यूसी डिफैंस पर्सन के लिए 35 नंबर कट ऑफ गई हैं। एमसीए में सामान्य और ओपन श्रेणी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कल्चर एंड स्पोर्ट्स, ईडब्ल्यूएस, सिंगल गर्ल्ज चाइल्ड, वार्ड ऑफ एसपीयू इम्प्लाइज, एचडब्ल्यूडब्ल्यूसी डिफैंस पर्सन के लिए 35-35 नंबर कट ऑफ गई है जबकि एमबीए 23 जुलाई और बीएससी व एमएससी फिजिक्स इंटरग्रेटिड कोर्स के लिए काऊंसलिंग 19 जुलाई को विश्वविद्यालय परिसर में होगी।

एसपीयू 29 कोर्स के सैमेस्टर की परीक्षा 23 से

सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) ने 29 कोर्स के सैमेस्टर की परीक्षा 23 जुलाई से शुरू होगी जो 14 अगस्त तक चलेगी। विश्वविद्यालय के कार्यकारी रजिस्ट्रार सुनील ठाकुर ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा की अंतिम डेटशीट जारी कर दी गई है। डेटशीट विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। परीक्षा सुबह और दोपहर के सत्र में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार करीब 16 हजार विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चम्बा जिला में 48 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

