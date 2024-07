पराशर झील जाने का बना रहे हैं प्लान तो आपके लिए जरूरी है ये खबर

Edited By Vijay, Updated: 04 Jul, 2024 07:09 PM

मंडी (रजनीश): अगर आप पराशर झील जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। बारिश के चलते पराशर झील जाने की मुख्य सड़क बंद हो गई है। वहीं पराशर जाने के अन्य वैकल्पिक रास्ते भी खतरनाक हो गए हैं। एसडीएम मंडी ओमकांत ठाकुर ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से सड़क ठीक होने तक पराशर जाने से परहेज करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बरसात में ब्यास नदी के बहाव में उतार-चढ़ाव आ रहा है। कभी नदी का बहाव कम हो रहा है तो कभी एकदम से बहाव बढ़ जा रहा है। इसलिए ब्यास नदी के किनारे न जाएं। उन्होंने बताया कि आपदा में लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवी पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले वर्ष भी इन स्वयंसेवियों ने आपदा के दौरान तत्परता के साथ लोगों की भरपूर सहायता की थी। अगर पिछले वर्ष की तरह इस बार भी स्थितियां वैसी बनती हैं तो ये स्वयंसेवी प्रशासन की आंख और कान की तरह कार्य करेंगे।

आपदा से निपटने के लिए विभागीय स्तर पर पूरी तैयारी

एसडीएम ने बताया कि आपदा से निपटने के लिए विभागीय स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है। समय-समय पर बैठकोें का आयोजन करके उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। बरसात में कहीं पर सड़क बंद होती है, बिजली-पानी की सप्लाई बाधित होती है तो उसे निर्धारित समय अवधि में बहाल करने की रोजाना रिपोर्ट ली जा रही है। बताया कि आपदा की स्थिति में लोगों को त्वरित राहत पहुंचाने के लिए उपमंडल स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। कंट्रोल रूम का नंबर 94181-91215 है। आपदा की स्थिति में इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आपदा में नुक्सान का आकलन और प्रभावितों की त्वरित सहायता के लिए फील्ड में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी मौजूद हैं। आपदा के समय प्रभावित को किसी प्रकार की सहायता या तिरपाल उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी अमला पूरी तरह से तैयार है।

