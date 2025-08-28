Main Menu

Himachal: निर्माणाधीन भवन में काम कर रहा मजदूर दूसरी मंजिल से गिरा, अस्पताल में तोड़ा दम

Edited By Jyoti M, Updated: 28 Aug, 2025 12:04 PM

ऊना में एक दुखद हादसा हुआ है, जहाँ एक निर्माणाधीन भवन में काम कर रहे एक मजदूर की दूसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। मृतक मजदूर की पहचान बिहार के रहने वाले 35 वर्षीय लखविंद्र कुमार के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वह इमारत की दूसरी मंजिल...

हिमाचल डेस्क। ऊना में एक दुखद हादसा हुआ है, जहाँ एक निर्माणाधीन भवन में काम कर रहे एक मजदूर की दूसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। मृतक मजदूर की पहचान बिहार के रहने वाले 35 वर्षीय लखविंद्र कुमार के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वह इमारत की दूसरी मंजिल पर काम कर रहा था, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर गया। गिरने के तुरंत बाद, उसके साथ काम कर रहे अन्य मजदूरों ने शोर मचाया और उसे तुरंत ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया।

अस्पताल में, डॉक्टरों ने लखविंद्र का सीटी स्कैन करवाया और उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सिर और शरीर में अंदरूनी गंभीर चोटों के कारण उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस अधीक्षक (SP) अमित यादव ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में ठेकेदार से पूछताछ शुरू कर दी है। यह जाँच की जा रही है कि क्या निर्माण स्थल पर मजदूरों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक मानक और उपकरण मौजूद थे या नहीं। 

