Bilaspur: 28 से 30 मार्च तक आयोजित होगा कोटधार नलवाड़ मेला, झंडूता विधानसभा क्षेत्र की बनेगा शान : अमरनाथ धीमान

बिलासपुर: झंडूता विधानसभा क्षेत्र के कोटधार में प्राचीन शिव मंदिर लग दयोग्राम पंचायत कलोल के प्रांगण में आयोजित होने वाला कोटधार नलवाड़ मेला इस वर्ष भी 28 से 30 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस मेले की शुरूआत वर्ष 2023 में हुई थी, तब से मेले का आयोजन भव्य तरीके से किया जा रहा है। मेला समिति के महासचिव अमरनाथ धीमान ने बताया कि कोटधार नलवाड़ मेला झंडूता विधानसभा क्षेत्र की शान बनेगा। उन्होंने बताया कि 28 मार्च को शोभायात्रा के साथ मेले की शुरूआत होगी। दिन में सांस्कृतिक कार्यक्रम और शाम को स्टार नाइट का आयोजन होगा। 29 मार्च को भी दिनभर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और रात को दूसरी स्टार नाइट होगी। 30 मार्च को विशाल दंगल का आयोजन होगा, जिसमें हिमाचल और बाहरी राज्यों के नामी पहलवान अपनी कुश्ती का प्रदर्शन करेंगे।

स्थानीय कलाकारों को मिलेगा प्रतिभा दिखाने का मौका

अमरनाथ धीमान ने स्थानीय कलाकारों, स्कूली बच्चों और महिला मंडलों से मेले में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस मेले के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को अपनी कला दिखाने और प्रोत्साहन प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिलेगा।

प्राचीन शिव मंदिर का महत्व

झंडूता विधानसभा क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिर, जो स्वयंभू प्रकट शिव पिंडी के लिए प्रसिद्ध है, को भी इस मेले का केंद्र बिंदु माना जा रहा है। यहां हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शन के लिए आते हैं। बबखाल पुल बनने से यह स्थान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ के साथ सीधा जुड़ गया है, जिससे मेले का महत्व और भी बढ़ गया है।

मेला समिति ने इलाका वासियों से किया ये आह्वान

मेला समिति के प्रधान कैप्टन ज्ञानचंद, उपप्रधान सूबेदार सुनील शर्मा, कोषाध्यक्ष अनिल शर्मा, संस्थापक एवं महासचिव अमरनाथ धीमान, सूबेदार रामकिशन धीमान, हवलदार रमेश शर्मा, दिलेराम, सुशील कुमार, दिनेश कुमार, माया देवी, ज्ञानी देवी, सीमा देवी, संतोष कुमारी, सुमन कुमारी, नीना कुमारी ने इलाका वासियों से इस कार्यक्रम में अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है ताकि कोटधार नलवाड़ मेले को भव्य और सफल बनाया जा सके।

