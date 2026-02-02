कसौली में हैवान बना पति: शादी के महज तीन महीने बाद ही पत्नी की बेरहमी से की हत्या

Edited By Jyoti M, Updated: 02 Feb, 2026 12:52 PM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के शांत वादियों वाले कसौली क्षेत्र के शनोगी गाँव में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने वैवाहिक रिश्तों की पवित्रता पर गहरा घाव किया है। यहाँ एक पति ने अपनी ही जीवनसंगिनी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। यह घटना इसलिए भी ज्यादा चौंकाने वाली है क्योंकि इस जोड़े ने अभी कुछ ही समय पहले अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी।

विवाद का हिंसक अंत

मिली जानकारी के अनुसार, चतर सिंह (43) और उसकी पत्नी सुमन (38) के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि चतर सिंह ने अपना आपा खो दिया और घर में रखे एक पैने हथियार से सुमन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वार इतने घातक थे कि सुमन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी

इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि इस जोड़े का विवाह अभी पिछले साल नवंबर 2025 में ही हुआ था। जिस घर में अभी नई शादी की खुशियां गूंजनी चाहिए थी, वहां अब मातम और पुलिस की जांच चल रही है।

पुलिस की कार्रवाई और आगामी कदम

घटना की सूचना मिलते ही कुठाड़ पुलिस चौकी की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को सुमन का शव क्षत-विक्षत हालत में मिला, जिसके शरीर और गर्दन पर गहरे जख्मों के निशान थे।

गिरफ्तारी: पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार शाम को आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है।

डीएसपी परवाणू अनिल शर्मा के मुताबिक, प्रथम दृष्टया यह घरेलू हिंसा का मामला लग रहा है। हालांकि, हत्या की असली वजह और पूरी कड़ियों को जोड़ने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

पोस्टमार्टम: शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेजा गया है।

न्यायालय: आरोपी को आज अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग करेगी ताकि वारदात में इस्तेमाल हथियार और अन्य साक्ष्य जुटाए जा सकें।