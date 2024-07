हिमाचल: कारगिल युद्ध के हीरो प्रवीण कुमार की शहादत पर पत्नी काे आज भी गर्व, बेटी करना चाहती है देश सेवा

Edited By Vijay, Updated: 25 Jul, 2024 10:08 PM

बड़सर (अशोक): 25 वर्ष पहले कारगिल युद्ध में देश के कई जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इनमें एक हीरो हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के बड़सर उपमंडल के गांव सुनहाणी के प्रवीण कुमार भी थे। कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रवीण कुमार की शाहदत से आज भी परिजनों की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन प्रवीण की शहादत पर उनकी पत्नी किरण कुमार आज भी नाज करती हैं। वहीं शहीद प्रवीण कुमार की बेटी निशा कुमारी भी अपने पिता की शहादत पर नाज करती हैं। उन्होंने कहा कि वह पिता की तरह सेना में भर्ती होना चाहती हैं।



पति की शहादत की खबर मिलते ही चक्कर खाकर गिर गईं थीं किरण

शहीद प्रवीण कुमार की पत्नी किरण कुमारी ने बताया कि जब उन्हें अपने पति की शहादत का पता चला तो वह चक्कर खाकर गिर गईं थीं। पति के शहीद होने का बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि पति कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन उनकी शहादत पर वह आज भी गर्व महसूस करती हैं कि उनके पति ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। वहीं शहीद प्रवीण कुमार की बेटी निशा कुमारी ने बताया कि उस समय वह बहुत छोटी थीं जब उनके पिता ने शहादत पाई थी, लेकिन आज वह अपने पिता की शहादत पर नाज करती हैं। उन्होंने बताया कि वह बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहती हैं।



21 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती हुए थे प्रवीण

गौरतलब है कि शहीद प्रवीण कुमार का जन्म 21 जून, 1970 को माता सत्या देवी एवं पिता स्वर्गीय ईश्वर दास के घर गांव सुन्हाणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर में गरीब परिवार में हुआ था। प्रवीण ने अपनी पढ़ाई सीनियर सैकेंडरी स्कूल कुल्हेडा से की। प्रवीण कुमार शुरू से ही देश की सेवा करना चाहते थे। वह 26 अक्तूबर 1990 को 21 वर्ष की आयु में 13 जैक राइफल्स में भर्ती हुए। 28 वर्ष की आयु में उनका विवाह किरण कुमारी से हुआ। 6 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध में प्रवीण कुमार वीरगति को प्राप्त हुए। जब प्रवीण कुमार की शहादत हुई तो उनकी बेटी मात्र एक वर्ष की थी। हिमाचल प्रदेश के लोगों को प्रवीण कुमार की शहादत पर नाज है।

