चोरों ने LIC के सीनियर एजैंट के घर को बनाया निशाना, लाखों के गहनों व नकदी पर किया हाथ साफ

Edited By Vijay, Updated: 10 Jul, 2024 06:35 PM

मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के अंतर्गत आती जुगाहण पंचायत के जरल गांव में चोरों ने एक मकान में सेंधमारी कर लाखों रुपए के गहनों व नकदी पर हाथ साफ कर दिया।

सुंदरनगर (सोनी): मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के अंतर्गत आती जुगाहण पंचायत के जरल गांव में चोरों ने एक मकान में सेंधमारी कर लाखों रुपए के गहनों व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने खिड़की की ग्रिल निकालकर घर में प्रवेश किया और अलमारी में रखे साेने व चांदी के गहने व नकदी चुरा ली। भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ अभिकर्ता प्रेम चौधरी का कहना है कि उनकी पत्नी बिंदु घर में अकेली थी। सुबह उठकर जब वह सफाई करने के लिए दूसरे कमरे को खोलने लगी तो दरवाजे के अंदर कुंडी लगी थी।

जब वह बाहर आंगन में गई तो देखा कि बाहर खिड़की की ग्रिल निकाली हुई है जहां से अंदर देखा तो अलमारी खुली पड़ी थी और उसका लॉकर टूटा हुआ था। लॉकर में रखे लाखों रुपए के सोने व चांदी के गहने तथा करीब 11 हजार रुपए कैश गायब था। यह देखकर उसके होश उड़ गए। घटना की जानकारी मिलने पर पंचायत समिति सदस्य महेश शर्मा ने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची तथा जांच शुरू की। डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि पुलिस मामले की जांच रही है तथा चोरों काे जल्द पकड़ लिया जाएगा।

