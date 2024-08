Kullu: फागू में देवदार के स्लीपरों से लदी जीप पकड़ी, चालक सहित 3 लोग मौके से फरार

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2024 01:03 PM

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में लकड़ी की अवैध तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वन विभाग पार्वती मंडल एक माह के भीतर 4 तस्करी के ऐसे मामले पकड़ चुका है।

कुल्लू (धनी राम): हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में लकड़ी की अवैध तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वन विभाग पार्वती मंडल एक माह के भीतर 4 तस्करी के ऐसे मामले पकड़ चुका है। वीरवार को भी वन विभाग की टीम ने एक वाहन से 5 देवदार के स्लीपर बरामद किए हैं। विभाग की टीम को यह सफलता गुप्त सूचना के दौरान मिली है। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सरसाड़ी में नाका लगाया था, जिसमें बीओ धारा चमन ठाकुर, वन रक्षक धारा संजय ठाकुर, शाट बीट वेद राम शामिल रहे। नाके के दौरान मणिकर्ण से भुंतर की ओर आ रही एक जीप को रोकने का इशारा किया तो जीप चालक ने जीप नहीं रोकी व नाका तोड़कर भाग निकला।

जीप का पीछा करते समय 2 कारों ने जीप को एस्कॉर्ट किया, जिन्होंने वन विभाग के वाहन को भी टक्कर मारने का प्रयास किया। इस दौरान चील मोड़ के पास फागू सड़क में चालक जीप को खड़ी करके भाग गया, साथ ही जीप में सवार 2 अन्य व्यक्ति भी भागने में कामयाब रहे। जीप का निरीक्षण करने पर उसमें देवदार के 5 अलग-अलग साइज के स्लीपर पाए गए, जिन पर कोई हैम्बर नहीं लगा था। मौके पर देवदार के स्लीपरों की पैमाइश भी की गई। इसके उपरांत देवदार के स्लीपर व वाहन को जब्त किया गया।

आरओ जरी जिया लाल ने कहा कि बीट क्षेत्र में अवैध राेकने के लिए विशेष टीम का गठन किया है। उन्होंंने कहा कि टीम को दिन रात बीट क्षेत्र में गश्त करने के निर्देश दिए हैं। उधर, डीएफओपार्वती प्रवीण ठाकुर ने कहा कि पार्वती वन मंडल के तहत आने वाले वन बीटों में अवैध कटान रोकने के लिए कडे़ कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 5 दिन पहले ग्राहण में देेवदार के स्लीपर सहित वाहन जब्त किया था। उन्होंने फील्ड स्टाफ को बीट क्षेत्र में गश्त बढाने के निर्देश दिए हैं।

