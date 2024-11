Hamirpur: JNV डूंगरी में 9वीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, जानें कैसे करें आवेदन

जवाहर नवोदय विद्यालय डूंगरी में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान 9वीं और 11वीं कक्षा में रिक्त सीटों को भरने के लिए पार्श्व प्रवेश परीक्षा 8 फरवरी, 2025 को आयोजित की जाएगी।

हमीरपुर (ब्यूरो): जवाहर नवोदय विद्यालय डूंगरी में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान 9वीं और 11वीं कक्षा में रिक्त सीटों को भरने के लिए पार्श्व प्रवेश परीक्षा 8 फरवरी, 2025 को आयोजित की जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 9 नवम्बर कर दी गई है।

यह आवेदन वैबसाइट सीबीएसईआईटीएमएसएनआईसी इन-2024 पर किए जा सकता है। नवोदय विद्यालय के प्राचार्य विक्रम कुमार ने बताया कि अगर किसी विद्यार्थी को आवेदन में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो वह मोबाइल नंबर 82194-82550 या 89540-39120 पर भी संपर्क कर सकता है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here