ITBP के हिमवीरों ने रचा इतिहास, दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माऊंट मकालू फतह कर लहराया तिरंगा

Edited By Vijay, Updated: 17 May, 2025 04:38 PM

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माऊंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके फतह हासिल की है तथा जवानों के अदम्य साहस, अटूट समर्पण और राष्ट्रप्रेम की सराहना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है।

रिकांगपिओ (रिपन): भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माऊंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके फतह हासिल की है तथा जवानों के अदम्य साहस, अटूट समर्पण और राष्ट्रप्रेम की सराहना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी एक संदेश में अमित शाह ने कहा है कि "दुनिया की पांचवीं सबसे ऊंची चोटी माऊंट मकालू को फतह करने वाले आईटीबीपी के वीर जवानों को मेरी हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा है कि विपरीत और दुर्गम परिस्थितियों में भी इन जांबाज जवानों ने न केवल चोटी पर तिरंगा फहराया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'स्वच्छ भारत अभियान' से प्रेरणा लेते हुए 150 किलोग्राम कचरा हटाकर स्वच्छता का भी संदेश दिया है।

किन्नौर के डिप्टी कमांडैंट अनूप कुमार नेगी की रही महत्वपूर्ण भूमिका

इस ऐतिहासिक उपलब्धि में किन्नौर जिले के एक छोटे से गांव कनई के निवासी डिप्टी कमांडेंट अनूप कुमार नेगी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ईश्वर भक्ति उनकी माता और सुरेश चंद उनके पिता हैं। 2010 बैच के यूपीएससी सीएपीएफ अधिकारी डिप्टी कमांडेंट अनूप नेगी वर्तमान में औली, उत्तराखंड में तैनात हैं तथा अपने अब तक के करियर में वह 8-9 सफल अभियानों का हिस्सा रहे हैं। वर्ष 2019 में रेस्क्यू ऑपरेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री स्पेशल ऑपरेशन मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। डिप्टी कमांडेंट अनूप कुमार नेगी की इस अभूतपूर्व सफलता पर उनके गृह क्षेत्र कनई सहित पूरे जिले और प्रदेश में गर्व की लहर है। उनकी यह उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनी है और उन्होंने अपनी मिट्टी के साथ आईटीबीपी का नाम रोशन किया है।

21 मार्च को नई दिल्ली से रवाना हुआ था दल

यह ऐतिहासिक पर्वतारोहण अभियान आईटीबीपी द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण का हिस्सा था। इस अभियान के तहत आईटीबीपी के हिमवीरों को माउंट मकालू (8485 मीटर) और माऊंट अन्नपूर्णा (8091 मीटर) जैसे दो दुर्गम शिखरों पर एक ही मिशन में चढ़ाई करनी थी। डिप्टी कमांडैंट अनूप कुमार नेगी और डिप्टी लीडर निहास सुरेश के कुशल नेतृत्व में 12 सदस्यीय आईटीबीपी टीम को इस चुनौतीपूर्ण अभियान के लिए 21 मार्च को नई दिल्ली स्थित आईटीबीपी मुख्यालय के समारोह में सम्मिलित किया व उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था।

एक ही मिशन में 2 ऊंची चोटियों पर हासिल की फतह

यह पहली बार है जब आईटीबीपी ने एक ही मिशन में 8 हजार मीटर से अधिक ऊंची 2 चोटियों पर फतह हासिल की है, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उनकी अद्वितीय क्षमता और विशेषज्ञता का जीवंत प्रमाण है। पर्वतारोहण के साथ-साथ आईटीबीपी के जवानों ने 'स्वच्छ हिमालय, ग्लेशियर बचाओ' अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शाया जिसके तहत टीम ने ऊंचाई वाले शिविरों से लगभग 150 किलोग्राम गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा इकट्ठा कर पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश दिया।

229 चोटियों पर विजय प्राप्त कर बनाया रिकॉर्ड

माऊंट मकालू पर इस शानदार सफलता के साथ आईटीबीपी के जवानों ने अब दुनिया की 14 ऊंची चोटियों (8 हजार मीटर) में से 6 पर अपना विजय ध्वज फहरा दिया है। इनमें माऊंट एवरैस्ट, माऊंट कंचनजंगा, माऊंट धौलागिरी, माऊंट लोत्से और माऊंट मनास्लू जैसे प्रतिष्ठित शिखर शामिल हैं। इस बल ने अब तक कुल 229 चोटियों पर विजय प्राप्त कर एक अद्वितीय रिकॉर्ड स्थापित किया है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here