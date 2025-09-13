Main Menu

  • ऊना में नौकरी पाने का शानदार मौका! 13 पदों के लिए इस दिन होंगे साक्षात्कार

Edited By Jyoti M, Updated: 13 Sep, 2025 09:38 AM

अप्लाई इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज मैहतपुर द्वारा 16 सितंबर को सुबह 10.30 बजे जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय ऊना में 13 विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं। इन पदों में रसायन विज्ञान अध्यापक का एक पद, भौतिक विज्ञान में एक पद, जीव...

ऊना। अप्लाई इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज मैहतपुर द्वारा 16 सितंबर को सुबह 10.30 बजे जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय ऊना में 13 विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं। इन पदों में रसायन विज्ञान अध्यापक का एक पद, भौतिक विज्ञान में एक पद, जीव विज्ञान में एक पद, आईईएलटीएस अध्यापक का एक पद, पीटीई अध्यापक का एक पद, कार्यालय सहायक के चार पद, एचआर का एक पद, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के दो और रिसेप्शनिस्ट का एक पद शामिल है।

जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 12वीं, एमएससी रसायन विज्ञान, एमएससी भौतिक विज्ञान, एमएससी जीव विज्ञान, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए और ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, आईईएलटीएस और पीटीई पदों के लिए आयु सीमा 22 से 45 वर्ष, कार्यालय सहायक, एचआर और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पदों के लिए 22 से 35 वर्ष तथा रिसेप्शनिस्ट पद के लिए 22 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है।

अक्षय शर्मा ने बताया कि योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार की फोटो और मूल प्रमाण पत्रों सहित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारी जानकारी के लिए 78764-12058 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

