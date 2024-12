Kangra: 13 व 14 दिसम्बर को आयोजित होगा इंदौरा उत्सव, सूफी गायक सतिंदर सरताज व कमल हीर होंगे मुख्य आकर्षण

कांगड़ा जिला के उपमंडल इंदौरा में पहली बार इंदौरा उत्सव के नाम से एक भव्य मनोरंजन एवं प्रतिभा प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन इंदौरा विधानसभा क्षेत्र वैल्फेयर एंड डिवैल्पमैंट सोसायटी के सौजन्य से आयोजित किया जाएगा।

इंदौरा (अजीज): कांगड़ा जिला के उपमंडल इंदौरा में पहली बार इंदौरा उत्सव के नाम से एक भव्य मनोरंजन एवं प्रतिभा प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन इंदौरा विधानसभा क्षेत्र वैल्फेयर एंड डिवैल्पमैंट सोसायटी के सौजन्य से आयोजित किया जाएगा। इस बाबत इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मलेंद्र राजन ने अनौपचारिक वार्ता में बताया कि क्षेत्र के लिए यह अपनी तरह का पहला ऐसा कार्यक्रम होगा, जो इंदौरा उत्सव के नाम से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण अंतर्राष्ट्रीय सूफी गायक सतिंद्र सरताज व कमल हीर होंगे, जो अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे तो वहीं हिमाचल का प्रसिद्ध पुलिस बैंड हार्मनी ऑफ द पाइन्स व प्रसिद्ध पहाड़ी गायक व गोजरी फेम ईशांत भारद्वाज भी अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे।

कृषि मंत्री करेंगे उत्सव का शुभारंभ, समापन समारोह में मुख्यातिथि होंगे सीएम

दो दिवसीय यह उत्सव 13 व 14 दिसम्बर को आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभारंभ कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार करेंगे जबकि दूसरे दिन समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यक्रम के मुख्यातिथि होंगे। उनके साथ हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के अन्य माननीय सदस्यों सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायक भी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और इंदौरा पंचायत के प्रधान भोपाल कटोच उस आयोजन के संरक्षक होंगे।

स्थानीय कलाकारों को मिलेगा मौका

कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभा को भी बड़ा मंच प्रदान करना है और इस कार्यक्रम में इंदौरा क्षेत्र के विभिन्न विधाओं के कलाकारों को भी उत्सव के दौरान अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। विधायक मलेंद्र राजन ने बताया कि 2 दिवसीय उक्त उत्सव के दौरान उपमंडल इंदौरा के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों एवं महिला मंडलों की महिलाओं द्वारा निर्मित हस्त निर्मित एवं सकल घरेलू उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।इसके अतिरिक्त विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं, जिनके विजेता खिलाड़ियों को उत्सव के दौरान सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय कलाकारों को भी उचित सम्मान एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

नशे के विरुद्ध होगी मैराथन

विधायक मलेंद्र राजन ने बताया कि उत्सव के दौरान नशे के विरुद्ध एक मैराथन आयोजित की जाएगी, जिसमें कार्यक्रम के मुख्यातिथि भी दौड़ लगाकर जागरुकता व नशे से दूर रहने का संदेश देंगे। इसके अतिरिक्त रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा तो वहीं स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग द्वारा नि:शुल्क चिकित्सा शिविर लगातार दो दिन जारी रहेगा, जिसमें रोगियों को मुफ्त दवाइयां वितरित की जाएंगी। वहीं सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में संबंधित विभागों द्वारा जागरुकता शिविर लगाए जाएंगे, ताकि जन साधारण को सरकार की योजनाओं का पता भी चले और उनसे लाभ उठाने के लिए विभिन्न बिंदुओं की जानकारी उन्हें मिल सके।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here