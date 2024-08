बद्दी बरोटीवाला में बरसी आफत की बारिश, सड़कें बनी तालाब दुकानों में घुसा पानी

Edited By Kuldeep, Updated: 05 Aug, 2024 06:10 PM

प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला में बरसात की पहली तेज बारिश ने अपना खूब रंग दिखाया।बारिश के चलते जहां सड़के तालाब का रूप धारण कर गई।

मानपुरा(बस्सी): प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला में बरसात की पहली तेज बारिश ने अपना खूब रंग दिखाया।बारिश के चलते जहां सड़के तालाब का रूप धारण कर गई वही गोल मार्केट झाड़माजरी में बारिश का पानी कुछ दुकानों में घुस गया। बेशक किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ लेकिन अगर यह बारिश इसी तरह चलती रही तो दुकानदारों को काफी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा शिवालिक नगर झाड़ माजरी के कुछ मकानों में भी बारिश का पानी घुस गया।

विदित हो कि पिछले लगभग एक सप्ताह से क्षेत्र में बारिश न होने के चलते गर्मी व तमस काफी बढ़ गई थी जिसके चलते लोग अनचाही बीमारियों की चपेट में आ रहे थे। परंतु साेमवार को हुई तेज बारिश में तापमान में तो कमी आई परंतु बारिश का पानी लोगों की दुकानों व घरों में घुसने के चलते परेशानी का सबब बन रहा।

